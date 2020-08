Clima político no Juruá está fervendo e deve esquentar ainda mais neste fim de semana

Plano C em Cruzeiro

Com a decisão da juíza Eleitoral Mirla Regina, o Palácio Rio Branco vai trabalhar o plano C na escolha de um pré-candidato à prefeitura do segundo maior colégio eleitoral do Acre: Cruzeiro do Sul.

Final da linha

Com a cassação de seu mandato, o Tribunal Regional Eleitoral deu uma espécie de aposentadoria política para Ilderlei Cordeiro, uma das figuras política mais carismática do Juruá, ex-deputado federal e filho de Ildefonso Cordeiro.

Nas ruas

O prefeito Ilderlei Cordeiro amanheceu o dia nas ruas de Cruzeiro do Sul. A decisão de sua cassação e do vice, Zequinha Lima, ainda não foi recebida pelo presidente da Câmara, vereador Clodoaldo que está em Rio Branco.

Decisão

O vereador Clodoaldo, que preside atualmente a Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul está literalmente entre a cruz e a espada. Se assinar a ata de posse não poderá mais concorrer à reeleição. Comenta-se à boca miúda que, apadrinhado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Junior, Clodoaldo teria uma reeleição garantida.

Vagner Sales

Há informações repassadas à coluna de que o ex-prefeito Vagner Sales trabalhe juridicamente para que seja feita uma eleição de escolha do prefeito na Câmara Municipal, uma espécie de mandato tampão e não a posse automática como determinou a juíza do processo.

Interesses

Sales tem sete dos 14 vereadores da Câmara Municipal e poderia, em suposta eleição, voltar ao comando da prefeitura. A questão é jurídica, no momento, decisão que deve ser cumprida é a de que o presidente da Câmara assuma o cargo.

No Juruá

O clima político no Juruá deve ferver ainda mais esse fim de semana. Está prevista a inauguração do acesso a Rodrigues Alves com a presença do governador Gladson Cameli e o vice-governador Major Rocha. Detalhe, nessa agenda, muita coisa relacionada a sucessão municipal deverá ser decidida.

Bola da vez

O vice-prefeito Zequinha Lima anda afirmando que ele não ficou inelegível. A decisão da juíza será conhecida na integra nessa quinta-feira (13). Se confirmando esse fato, Zequinha será ungido pré-candidato pelo Progressistas à prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Reunião

O prefeito Ilderlei Cordeiro e o vice, Zequinha Lima, estiveram reunidos durante parte da manhã desta quinta-feira (13) à portas fechadas e sem a presença de assessores.

Cartão da Discórdia

O deputado Edvaldo Magalhães discorda da margem de 15% concedida pela nova administradora dos consignados pelo governo do Acre. Para ele, somada à margem de empréstimos, compromete mais de 50% dos salários dos servidores. O cartão é chamado de Avancard.

Cartão do Bem

O governo do Acre começa a planejar a entrega do chamado “auxilio do bem” um crédito de R$ 150 para famílias carentes comprarem alimentos.

Comissão

O deputado Nicolau Junior acertou quando instala uma Comissão para decidir pela posse da nova Conselheira do Tribunal de Contas, a servidora Maria de Jesus. Para a corte de contas, idade não é empecilho para ela assumir o cargo.

Time bom

O pré-candidato a prefeito de Capixaba, Diego Paulista, montou um time de pré-candidato a vereador de primeira. A chapa tem condições de eleger dois nomes com muita força eleitoral na zona rural

Não é bem assim

O vice-governador Major Rocha diz que a prefeita Socorro Neri é comunista. Socorro nasceu em berço do velho MDB. Minoro, esse sim, tem sangue comunista.

Mal acompanhado

Rocha é um cara do bem, mas as vezes se aconselha com pessoas que querem ver o circo pegar fogo.

