Coloração pessoal: descubra sua cartela de cores e aprende a usá-la de forma equilibrada

Medalha do Mérito



O procurador do Estado David Laerte recebeu, recentemente, das mãos do procurador-geral João Paulo Setti Aguiar, a Medalha do Mérito da Procuradoria-Geral do Estado do Acre, relativa à promoção para a Classe Especial — a mais elevada da carreira da PGE/AC -, pelos relevantes serviços prestados à instituição. Ele merece!

Um bom candidato



O Partido Comunista Brasileiro – PCB lançou virtualmente, no dia 10, a pré-candidatura do professor e poeta César Augusto Félix a vereador de Rio Branco. Cesinha é acreano, filho e neto de seringueiros, estudou na UFAC e concluiu o bacharelado e a licenciatura em História pela UFSC. Desde muito cedo é militante de movimentos sociais: movimento estudantil, meninos e meninas de rua, de bairro, movimento sem-terra, antimanicomial, sindical e cultural.

***

Trabalhou como professor e pesquisador de História, professor de escola indígena Guaraní e firmou-se como poeta, apresentando-se em diversos espaços e participando de diversos vários grupos, entre os mais famosos “O Acordeon da palavra” e o “Margem Esquerda”. Nos últimos anos trabalhou na formação de lideranças comunitárias em duas reservas Extrativistas do Acre: Chico Mendes e Cazumbá-Iracema. Sua mais recente atividade foi a de idealizador e proprietário do espaço cultural Café com Poesia. Um excelente candidato! A foto é de Sara Lancelotti.

Novo nome



O músico Dito Bruzugú é pré-candidato a vereador e um dos novos bons nomes para as próximas eleições! Candidato pelo PDT, ele vem da militância de mais de 15 anos na cultura de Rio Branco e diz que acredita fortemente na arte como poderosa ferramenta de transformação social e de combate à violência, assim como o esporte. Como ativista cultural e jornalista esportivo, ele afirma também que já viu projetos artísticos e esportivos tirarem jovens das drogas, tráfico e demais crimes, por oferecerem outros caminhos à juventude.

Live de lançamento da pré-candidatura



No dia 11, o gestor público e corretor imobiliário Ailton Castro lançou a sua pré-candidatura a vereador pelo PCB através de uma Live, que teve a presença da prefeita Socorro Néri. Ele já vem cumprindo algumas agendas ligadas ao novo desafio.

Doutorado na UnB



A bacharel em Direito Lúcia Ribeiro foi aprovada no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília – Doutorado Interinstitucional – DINTER -, com a Universidade Federal do Acre. A futura doutora foi uma das aprovadas para as 29 vagas disponibilizadas para a Ufac e o Ifac.

Consultoria de imagem



A consultora e coach de imagem Nayama Pontes está atendendo com hora marcada, onde realiza um trabalho de consultoria de imagem, em que uma das etapas é a análise de coloração pessoal. Através dela, a cliente descobre a sua cartela de cores e aprende a usá-la de forma equilibrada, inclusive o círculo cromático, para ter um guarda-roupa inteligente. Informações pelo telefone (68) 98402-4090.

Documentário

Estreou no dia 31 de julho o documentário Cooperativa Mãos de Mulher – Xapuri, em evento virtual idealizado pelo professor Elenckey Pimentel e transmitido pelo canal da Mostra do Cinema Brasileiro no Acre – ASACINE, no YouTube. Quer assistir? Basta acessar o link do canal é https://youtu.be/tqZ9E1G78dc

Idade nova



Parabéns para a querido amiga designer Flávia Amadeu, criadora da marca de joias orgânicas que leva o seu nome e que já ganhou o mundo. Ela apagou velinhas no dia 13, em celebração discreta, em Brasília. Saúde e paz!

Ela merece!



Em celebração familiar, a produtora da TV Gazeta e colunista social Robertha Moura celebrou mais um ano de vida, no dia 14. Passou o dia recebendo homenagens dos amigos nas redes sociais. Merece muito!

Terapia holística



No dia 13, o terapeuta holístico Bento Marques participou de uma aula de automassagem com o Dr. Marcos Freire Jr., médico acupunturista e terapeuta corporal, autor do livro “Automassagem e Medicina Chinesa”.

O palestrante foi o incentivador da entrada das Práticas Integrativas e Complementares nos serviços da rede pública de saúde do Distrito Federal há mais de 30 anos.

***

Bento foi aluno de automassagem do médico há mais de 20 anos, na Universidade Holística Internacional de Brasília/UNIPAZ. De lá para cá, ele continua praticando diariamente e foi o introdutor da automassagem, Shantala e curso de cristais no Acre. Ele também introduziu a automassagem na cidade de Fortaleza, em Uberaba e em Alto Paraíso De Goiás.

Parabéns, Zinha!



Muitas felicidades e muitos anos de vida para a querida procuradora do Estado Maria José Postigo, a Zinha, aniversariante do dia 14. Devido ao isolamento social, a celebração foi somente em família, com o esposo, o também procurador do Estado Leandro Postigo, filhos e demais familiares.

B-Day



A querida Mariana Almeida foi a aniversariante ilustre de ontem, 15. Para ela, felicidades, paz, muitas bênçãos e prosperidade.

Happy day



Um dos ilustres aniversariantes do dia 15 foi o colunista social Vagno Di Paula, que passou a semana recebendo presentes e homenagens de amigos, pelas redes sociais! Parabéns, amigo!

Mais um ano de vida



Sempre elegante, a professora Clara Bader celebrou mais um ano de vida no dia 13, em família. Muito querida entre os amigos, passou o dia recebendo homenagens e mensagens carinhosas.

Celebração



O aniversariante do sábado, 15, foi o radialista Andrade Filho, que celebrou a data com familiares, como pede o momento. Felicidades!

Novo Cuide-se Bem Ativa



Para quem gostar de praticar exercícios físicos, o Boticário lançou Cuide-se Bem Ativa, uma linha exclusiva de cuidados com o corpo e cabelos para os praticantes de atividades físicas, garantindo proteção e praticidade, durante e depois dos exercícios. Os destaques da linha são o Bastão Antiassaduras, que forma uma película protetora na pele, resistente à água e suor; o Creme para Pentear Anti Embaraço, com filtro UV, proporcionando brilho e proteção durante a atividade; o Desodorante em Creme, que garante proteção contra transpiração excessiva e odor durante 72h; o Sabonete Líquido; a Loção Hidratante e a Loção Gel Creme; e o Creme Pernas e Pés, com extrato de arnica e óleo de menta, que promovem frescor, alívio, reduzem sensação de inchaço e trazem relaxamento.

Fragrância Liz tem aroma amadeirado floral



A fragrância de Liz chegou no Boticário com a exclusiva base de Laire Íris Nobre, uma fórmula que, para alcançar o seu melhor, leva anos para ser produzida. Ela deixa no ar um aroma amadeirado floral marcante e intenso, perfeito para quem sabe que suas conquistas construíram sua história e seu sucesso!

Beauty Cushion de Make B. une cobertura e proteção

A base cushion, tecnologia coreana que ganhou o mundo, pode ser uma ótima aliada da rotina home office e para quem busca praticidade para o dia-a-dia. O produto, que tomou as nécessaires da Coreia do Sul e fez brilhar os olhos do universo de beleza, vem ganhando ao longo dos anos o coração das brasileiras, desde que o Boticário –primeira marca brasileira a trazer a inovação para o país, ainda em 2016 – incluiu o produto no portfólio de Make B. A marca uniu cobertura, praticidade e proteção a um item que é objeto de desejo em todo o mundo para criar as Beauty Cushions, que vem com a base líquida armazenada no compartimento interno com uma esponja desenvolvida com tecnologia única, que absorve o produto e proporciona uma aplicação dosada, um puff com tirinha, para aplicação, e um espelho, que ajuda a passar o produto com precisão.

Batons líquidos

A “cushion fever” é tanta entre os boti lovers, que a linha Make B. Sun Hit ganhou uma coleção de batons líquidos cushion, que combinam óleos nutritivos e poderosos com um aplicador macio para trazer um toque de cor e brilho nos lábios. O Batom Líquido Cushion é multifuncional, proporciona efeito mais natural aos lábios e pode ser usado nas bochechas como blush. Ele conta com cinco opções de cores: Red, Orange, Rose, Pink e Nude. Ou seja, é um coringa para todas as ocasiões.

Como adquirir esses produtos?

Para comprar basta acessar o site www.boticario.com.br ou pelo WhatsApp, no número (41) 8771-4909. Informações em Rio Branco pelos telefones (68) 99985-1762 e 99227-2206.

Óculos masculinos irreverentes



Óculos de grau masculinos irreverentes e modernos, para enxergar o melhor da vida com belas armações que combinam com qualquer look. Essa peça possui uma armação super leve e com acabamento diferenciado nas extremidades. Onde tem? Na Ótica Moderna. Informações pelos telefones (68) 3223-0093, 99994-3535 e 99979-3535. Siga o Instagram @oticamodernaacre e fique por dentro das novidades! O endereço é Floriano Peixoto, 379, Centro, bem em frente à rotatória (loja da esquina).

Culinária acreana



Conhecido pelos inúmeros pratos que valorizam os ingredientes locais e enaltecem a culinária acreana, o Point do Pato está oferecendo o serviço delivery durante a pandemia. Os pedidos de pratos regionais e exóticos podem ser feitos pelos telefones (68) 99246-6692 e 99938-3414.

Entrega gratuita



A melhor notícia da semana! A Farmácia Vitória Régia lançou a quinta-feira de entrega gratuita, pra quem não quer sair de casa. Uma comodidade! Peça suas compras pelo Instagram @farmacia_vitoriaregia ou pelos telefones (68) 99943-3634, 3224-2880 e 3224-2850.

