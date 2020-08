Coluna da Beth Passos traz gastronomia com Solange Brasil, Miss Brasil e muito mais; confira

E-mail: [email protected]

A nova loura platinada da cidade, Fátima Camilo, vem causando na beleza.

Beautiful girl!

O promotor de justiça Efrain Mendonza conferindo o majestoso relógio Big Ben, no Palácio de Westminster, em Londres.

Neide Alexandre na agitada noite carioca, que já flexibilizou como se já houvesse cura para a Covid, para seu espanto.

A empresária Eliana Oliveira fez aniversário dia 20 e foi devidamente felicitada por familiares e amigos.

No #tbt de uma de suas animadas festas antes da pandemia com o filho Beto, a nora Michelle, eu e a filha Francisca Ricarte.

Cristina Lopes finalizando a obra de seu estúdio de alongamento e tranças de cabelos afros nas proximidades do condomínio Via Bella.

O casal Luana e Celso Cavalcantti feliz da vida na festa de batizado e primeiro aninho da filha Maysa.

A dermatologista Sandra Aguiar embarca no final do mês para mais um curso de atualização em sua área de atendimento na cidade de Bauru, São Paulo.

A Assistente Social Solange Brasil rendeu-se à sua grande paixão pela gastronomia e está construindo um restaurante na bela chácara que possui na Estrada do Mutum, há três quilômetros da cidade.

Mesmo antes da conclusão da obra, os amigos já fazem fila para degustar o maravilhoso tempero da galinha caipira, sua famosa carne de sol e as demais iguarias regionais.

Orgulhosa de seu reinando como Miss Acre, Sayonara Moura ao lado da Miss Brasil Julia Horta. Ambas passaram a faixa virtualmente por causa da pandemia, em transmissão online, dia 20.

Parabéns às duas belas que de fato estiveram preparadas para o posto.

E a nova Miss Brasil 2020 é a modelo gaúcha Julia Gama, anunciada na noite do dia 20.

Por causa da pandemia do coronavírus o concurso foi adaptado e anunciado virtualmente e com as presenças dos jurados.

Audrey Hepburn

Online

*Dia 20 de setembro, a partir das 14 horas, acontecerá o 7º Leilão Direito de Viver via Leilão Virtual do Canal Esteios.

Faça sua doação, e as prendas podem ser entregues a Leilo Marca, Esteios Leilões, Paranorte, Frios Vilhena e Rancho Porta do Céu, que será vendido e para SALVAR VIDAS.

Mais informações através dos telefones:3226-4746, 99985-2963. 99975-11 ou 99223-5450.

*O frio não é “elegante”. Frio é SOCIALMENTE EXCLUDENTE. Se você tiver como, doe um cobertor ou agasalho neste fim de semana.

Baixas temperaturas derrubam a imunidade e, com essa pandemia estagnada, isso NÃO PODE ACONTECER!

*Bares abertos, lotados de gente e as academias, que proporcionam diversos benefícios e bem-estar ao indivíduo, permanecem fechadas.

Levantamento de copo não é considerado atividade física, em alguns casos, faz muito mal à saúde.

*Falta de preparo ou cara de pau mesmo de boa parte dos candidatos a vereador de Rio Branco, pedindo apoio nas redes sociais.

Pior mesmo é fazerem campanha já divulgando partidos políticos em plena pandemia.

*A popularidade do presidente Bolsonaro é ancorada em R$ 50 bilhões de gastos mensais obtendo 37% de aprovação em pesquisa recente.

Quem paga a conta são os brasileiros pobres.

*O estrategista de Donald Trump, guru político do presidente Jair Bolsonaro, criador do esquema de disseminação de fakenews para interferir em eleições nos Estados Unidos, Brasil e outros países Steve Bannon, foi preso por fraude milionária no governo Trump.

“Pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Lucas 12:2”.

*Condenar o aborto de uma criança que foi violada por anos e acobertar pedofilia e abusos sexuais dos membros de sua instituição.

Hipócritas moralistas só defendem a vida enquanto é um feto, depois que nasce e precisa de família, educação, saúde e proteção, vira um ser invisível para eles.

E vamos parar de adultizar crianças, apenas parem.

*Um grupo de pessoas religiosas na frente de um hospital hostilizando os médicos e pedindo para que uma criança de 10 anos, criança essa que foi estuprada durante 4 anos, não tenha direito ao abortamento que lhe é garantido por lei.

Culpa é substantivo feminino numa sociedade em que Deus foi comprar cigarro e nunca mais voltou.

*Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dos mais de 54 mil estupros registrados contra mulheres, 72% foram contra crianças e adolescentes.

Desculpem por essa postagem pois eu sei o tamanho do seu cansaço, só que eu preciso lembrar aqui que o que aconteceu com essa menina infelizmente não é um caso de exceção.

A militância do amor

Na casa de meu Pai há muitas moradas

Não importa se é na gira da Umbanda;

Não importa se é nos mantras do hinduísmo;

Não importa se é na prática do budismo;

Nem mesmo se é na mesa branca do kardecismo.

Não tem importância se é no contato extraterrestre;

Não tem importância se é na conexão com elementais;

Nem mesmo importa se é no alinhamento com os mestres;

O que importa é a morada do Coração!

Os Filhos buscam muitos caminhos, olham muito pra fora, querem saber demais, mas esquecem do simples, da humildade.

O fascínio pelo saber é inimigo da sabedoria. Conhecimento exacerbado não quer dizer mestria.

Dentro ou fora de religião, somente Amor

Enquanto o Ser humano não compreender que o caminho espiritual é para torná-lo mais feliz, então, o caminho espiritual continua sendo, não um valor, mas uma doutrina que aprisiona.

Que as pessoas possam saber, finalmente, que a Luz vem de dentro e não de fora.

Que você possa saber, que o Amor é a bênção que aflora

A felicidade nas estradas dessa vida.

Beth Passos

Jornalista

