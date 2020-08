Coluna da Márcia Abreu: Ifac inicia construção de sede própria na Via Chico Mendes

Parabéns à empresária Fátima Zamora por mais volta solar completada nesta quarta, 19, celebrada em família, na Capital paulista. Um click com sua família.

VACINA

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a Jansen-Cilag, unidade farmacêutica da Johnson & Johnson, a realizar testes clínicos no Brasil para o desenvolvimento de vacina contra a covid-19. O estudo global prevê a inclusão de até 60 mil voluntários, sendo 7 mil no Brasil, distribuídos nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Norte. Em nota divulgada hoje (18), a Anvisa informou que os dados que embasaram a autorização incluíram estudos não clínicos com a vacina e dados não clínicos e clínicos acumulados de outras vacinas que utilizam a mesma modelagem. Os estudos da Jansen-Cilag foram iniciados em julho nos EUA e na Bélgica. De acordo com a agência, o ensaio clínico será conduzido em etapas e cada etapa só será iniciada se os resultados que estiverem disponíveis no momento forem satisfatórios.



PUBLICIDADE

Vivas ao pecuarista Thiago Manchini, que no sábado, 22, celebra idade nova, bem do seu jeitinho no aconchego da família, em especial, curtindo os mimos de sua filhota Ana Clara Martinelo Manchini. Parabéns!

MAIS ACADEMIA

A Mais Academia ainda não retornou com suas atividades. Mas, como sempre inova fechou parceria com o laboratório Lúcio Brasil, que oferece desconto aos alunos “mais academia” para exames que comprovam se já foram contaminados pelo covid-19.

#Os alunos receberão link para contato com o laboratório de forma exclusiva e podem, ainda, optar para fazer o teste em domicílio com todo cuidado exigido. Show de bola!

DIAS NA TERRA

Foi na terça, 18, em uma live no instagram @caissame, o lançamento do novo livro do jornalista e escritor Antonio Alves, “Dias na Terra”, pequenas crônicas inspiradas na vida em trânsito entre a agitação urbana e o sossego de uma chácara longe da cidade.

#O livro é feito de forma artesanal e cada edição é cuidadosamente costurada à mão pela artista plástica mineira Marina Bylaardt, que também concebeu a identidade visual da obra. Cada livro custa R$ 40,00 e a venda acontece através do perfil no instagram, por direct, ou pela loja virtual.

Empresária de SUCESSO, Zeneide Diogenes, quarta, 19, apagou as velinhas, com direito a “parabéns pra você’, orquestrado pelos filhos. Da Coluna votos de muitos vivas, vivas.

CUIDE-SE BEM ATIVA

Para os praticantes de atividade física, o Boticário lançou Cuide-se Bem Ativa, linha exclusiva de cuidados com o corpo que garante proteção e praticidade, durante e depois dos exercícios.

#Destaques para o Bastão Antiassaduras, que forma uma película protetora na pele, resistente à água e suor; Desodorante em Creme, que garante proteção contra transpiração excessiva e odor durante 72h; Sabonete Líquido; Loção Hidratante e Loção Gel Creme; e o Creme Pernas e Pés, com extrato de arnica e óleo de menta, que promovem frescor, alívio, reduzem sensação de inchaço e trazem relaxamento. Show de bola!

LIZ O BOTICÁRIO

O Boticário inova mais uma com inspiração, claro, na mulher brasileira, a fragrância Liz.

#Assinado pela perfumista Emilie Coppermann, da Casa de Fragrâncias Symrise, Liz é uma fragrância intensa e marcante, traduz o poder das madeiras combinado à delicadeza e sensualidade de um foral arrebatador.

#Além do desodorante colônia, o portfólio da linha Liz traz o hidratante desodorante corporal e o sabonete líquido, para uma rotina completa de perfumação e cuidado. Já em todas as lojas do Boticário e no e- comerce.

START

Parabéns ao Ifac já deu início a construção de sua sede própria, ali na região da Via Chico Mendes, que contará com mais de 4,2 mil m² de área construída. A estrutura, que tem previsão de ser entregue em 2021, irá atender os servidores das pró-reitorias, diretorias sistêmicas e demais unidades da Reitoria e a comunidade de forma adequada.

ELA PODE

Ainda em tempo a Coluna publica o “Ela Pode” -Cursos gratuitos, online e com certificado para mulheres que conta com bônus e surpresas. Como participar? Você se inscreve neste link https://forms.gle/ZqqphFbghEfkezEP6

AREZZO INAUGURA

Hoje, 20, empresárias Rosiany e Aninha Almeida inauguram uma nova loja da Arezzo, localizada na Av. Ceará, no prédio da Ok Tangará. Excelente a iniciativa das empresárias, pois assim atendem as amigas e clientes em uma outra área da cidades. Ameiiii! Merci pelo convite.

#Ontem, para comemorar a inauguração da nova loja que acontece hoje, Aninha Almeida, Juh Vellegas, Joyce e a consultora da Arezzo, Vanessa Segadilha, promoveram uma live, com sorteios para quem estava assistindo. Bacanérrimo.

