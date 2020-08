Coluna do Moisés: Patriarca e tuxaua dos Shanenawa, Shuayne completa 100 anos

Ele é a história viva do povo que desceu as cabeceiras do Envira, foi escravizado nos seringais, resistiu e tem as terras demarcadas em Feijó

Na quarta-feira (12), em Belém do Pará, a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, assinou um “Acordo de Resultados em Defesa da Amazônia. O Acordo assinado por todos os Procuradores-Gerais de Justiça que compõem os Estados da Amazônia Legal, visa a implementação, em todos os Ministérios Públicos que integram a Amazônia Legal, de mecanismos para a prevenção e o combate ao desmatamento e às queimadas.

*** O Encontro foi promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), através de sua Comissão do Meio Ambiente (CMA) cuja atribuição é o fortalecimento, a unidade e a integração do Ministério Público brasileiro na área de defesa do meio ambiente.

A tradicional procissão do Novenário de Nossa Senhora da Glória, a segunda maior festa religiosa da região Norte, que aconteceu sábado (15) em Cruzeiro do sul, foi substituída por uma carreata em decorrência da pandemia. A imagem de Nossa Senhora da Glória foi transportada no carro do Corpo de Bombeiros.

***Anualmente, a Festa da Glória é lembrada por atrair milhares de fiéis e turistas que, na programação original, saem da Catedral de Nossa Senhora da Glória e seguem pelas ruas da cidade. (Foto – Sérgio Vale).

O Deputado Edvaldo Magalhães acompanhou, sábado (15), a tradicional procissão em homenagem Nossa Senhora da Glória, padroeira do município de Cruzeiro do Sul. Devido ao isolamento social este ano a procissão mudou a caminhada pela carreada. Na foto, Edvaldo com o também cruzeirense, ex-deputado Federal Cesar Messias. (Foto – Sérgio Vale).

A jornalista e colunista social Robertha Moura mudou de idade na sexta (14). A data foi comemorada no dia seguinte, em sua casa, com jantar em família. Na foto com o irmão Marcelo e as irmãs Renata e Raquel. Vida longa, felicidade e saúde, minha queridíssima amiga!

Vivas para Clara Bader que aniversariou na quinta-feira (13). Festejou o dia especial em clima familiar. Que a data seja comemorada por muitos, muitos, muitos anos. Na foto, Clara com o neto Gabriel.

Colunista social Vagno Di Paula comemorou seus 52 anos de vida, sábado (15), no sossego, paz e tranquilidade do local onde nasceu, num seringa, dentro da floresta. Para ele, que os dias sejam repletos de harmonia e alegria.

Júlio Eduardo, nosso querido doutor Julinho, aniversariou na quinta-feira (13). A celebração foi discreta, em família, conforme exige o momento. Ao invés de presentes, solidariedade. Ele pediu aos amigos como “presente” uma cesta básica para doar a famílias carentes assistidas pelo padre Massimo Lombardi, na Cidade do Povo. Muitos anos de vida, sempre com saúde, amor e paz.

O assessor da diretoria de comunicação do MPAC, Jaidesson Peres comemorou mais um ano de vida no sábado (15). Muito querido pelos amigos, recebeu várias homenagens pelas redes sociais. Que nunca falte sucesso em todas as áreas da sua vida e energia para o desfrutar. Parabéns!

Saiu no Tweet do jornalista ambiental Fábio Pontes, no dia 10 de agosto: “Patriarca e tuxaua dos Shanenawa, Shuayne completa 100 anos de vida hoje. Ele é a história viva do povo que desceu as cabeceiras do Envira, foi escravizado nos seringais, resistiu e tem as terras demarcadas em Feijó. Hoje colocou o paletó para comemorar um século de resistência.”

Na sintonia desses tempos, Iris, Júlia e Aldo não tem descuidado da proteção, adotando o uso das máscaras, para tornar mais segura a convivência com o novo membro do clã que, nem por isso, deixa de receber os sorrisos escancarados nos olhos da família, o que revela toda a alegria pela chegada de Vicente.

Novos tempos, apesar dos pesares!

Empossados

Em cerimônia por videoconferência, a procuradora-geral de Justiça do Acre, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, empossou, nesta segunda-feira (17), em unidades do interior, quatro promotores de Justiça promovidos por critérios de antiguidade e merecimento. O ato foi transmitido pelas redes sociais do MP acreano e foi acompanhado por amigos e familiares dos membros empossados, que prestaram compromisso regimental diante do dispositivo de honra formado pela administração superior e outros colegas.

*** Promotores empossados nesta segunda-feira: Manuela Canuto de Santana Farhat – Promotoria de Justiça Cumulativa de Manoel Urbano, Luana Diniz Lírio Maciel – Promotoria de Justiça Criminal de Tarauacá, Rafael Maciel da Silva – Promotoria de Justiça Criminal de Feijó e Carlos Augusto da Costa Pescador – 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Cruzeiro do Sul. (Fonte – Agência de Notícias do MPAC).

Lei Aldir Blanc

A Fundação Elias Mansour – FEM abriu o cadastro para a renda emergencial a trabalhadores da cultura por meio da Lei Aldir Blanc, de autoria da deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ). O cadastramento vai até 24 de agosto e deve ser feito no site www.femcultural.ac.gov.br. A Lei prevê a destinação de R$ 3 bilhões da União para estados, Distrito Federal e municípios na aplicação de ações emergenciais de apoio ao setor cultural durante o período de isolamento. Para o estado do Acre será destinado R$ 23 milhões.

Auxílio emergencial aos trabalhadores da cultura

A exemplo do auxílio emergencial pago aos informais, os trabalhadores da cultura terão direito a três parcelas de R$ 600 de auxílio, pagas de uma vez, nos valores e condições definidos por lei. Para evitar o acúmulo de dois benefícios, o trabalhador não pode ser beneficiário do auxílio emergencial.

Subsídios para a manutenção de espaços artísticos e culturais

Entre outras ações previstas pela Lei Aldir Blanc, o repasse deve contemplar também subsídios mensais que variam de R$ 3 mil a R$ 10 mil, ao encargo dos municípios, para a manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas e instituições culturais.

Falta regulamentação

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei no dia 29 de junho, mas, até agora, não a regulamentou. O Ministério do Turismo, que é o responsável pela cultura, disse que espera já para os próximos dias a publicação do decreto que regulamenta a transferência dos recursos e que é de responsabilidade dos estados e municípios determinar as regras de distribuição do auxílio financeiro aos artistas e pontos de cultura.

Redes sociais da Prefeitura de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco vai dar uma pausa em seus conteúdos em razão da legislação eleitoral, publicando apenas informes de utilidade pública, principalmente os relacionados ao enfrentamento da pandemia do coronavírus, em respeito à lei, em novas páginas criadas exclusivamente para divulgação das ações de mitigação da pandemia.

***Através do Facebook, Instagram ou Twitter, será possível acompanhar boletins diários, a live semanal da Secretaria Municipal de Saúde, com o médico Osvaldo Leal, coordenador municipal do Comitê de Enfrentamento ao novo Coronavírus e outras notícias relacionadas ao tema.

