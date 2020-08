Com gol contra de Filipe Luís, Atlético-MG vence o Flamengo no Maracanã

O Atlético-MG levou a melhor em sua estreia no Campeonato Brasileiro diante do Flamengo, no Maracanã. Neste domingo, o Galo venceu por 1 a 0, com gol contra de Filipe Luís, aos 23 minutos do primeiro tempo. Jorge Sampaoli montou estratégia eficiente para superar Domènec Torrent. A marcação alta dos mineiros dificultou o jogo rubro-negro, que desperdiçou inúmeras chances de gol e fez as escolhas erradas quando o adversário cedeu espaços.

Jogo de nível elevado

Os times de Jorge Sampaoli e Domènec Torrent protagonizaram um confronto de alto nível no Maracanã, mas a estratégia do técnico argentino foi melhor. Com menos posse de bola (36%), o Galo não deixou de ser agressivo e incomodou a defesa rubro-negra. O Flamengo, por outro lado, foi afetado pela forte marcação atleticana, que pressionou a saída de bola adversária do primeiro ao último minuto. Sampa levou o Galo a campo com três zagueiros, esquema usado pela primeira vez pelo técnico. No fim da primeira etapa, com a entrada de Jair no lugar de Gabriel, o time voltou à formação com dois defensores. Mas o Galo também cometeu erros, especialmente na saída de bola, e deu espaços para o Flamengo chegar. Bruno Henrique perdeu chance inacreditável aos 7 minutos da etapa inicial. Gabigol e Arrascaeta também desperdiçaram oportunidades. O Atlético-MG teve chances de ampliar com Savarino e Marrony, mas Diego Alves apareceu bem.

Próximos compromissos

Na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai enfrentar o Atlético-GO, na próxima quarta-feira, às 20h30, no Olímpico. O Galo também joga na quarta. Vai enfrentar o Corinthians, às 19h15, no Mineirão.

