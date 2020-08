Com retorno de academias e funcionalismo, máscaras face shield deixam você mais protegido

Com o retorno gradual do funcionalismo público às atividades nos órgãos públicos do Acre e também com a reabertura das academias nesta próxima segunda-feira (24), a proteção contra o coronavírus deve ser intensificada.

A proposta é a utilização da máscara face shield de acetato, produzida pela Protection Face Shield no Acre.

PUBLICIDADE

O recurso de fácil higienização, montagem e uso, protege sua boca, nariz e olhos das gotículas salivares que transmitem o vírus.

Com filial no Via Verde Shopping e na Avenida Nações Unidas, a empresa dispõe dos equipamentos com preço em conta e qualidade, além de personalização.

Para garantir a sua, entre em contato pelo (68) 98425-8829.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários