Com risco de temporal, Defesa Civil recomenda que rio-branquenses fiquem em casa

A queda brusca de temperatura em Rio Branco nesta quinta-feira (20) veio com aumento da intensidade dos ventos. O risco de temporal ainda existe e, pensando em proteger a população da capital, a Defesa Civil de Rio Branco recomenda a permanência em casa para evitar incidentes.

O coronel George Santos, coordenador do órgão, alertou que a possibilidade de ventos ainda mais fortes podem destelhar casas e derrubar árvores e outdoors, o que, por sua vez, pode comprometer a fiação elétrica e provocar acidentes.

“A gente ta com atenção redobrada e com equipe de prontidão da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil prontos para qualquer acontecimento. Caso seja necessário, a orientação é que você ligue para o Corpo de Bombeiros no 193”

A prefeitura informou que a Secretaria de Assistência Social também está arrecadando agasalhos, cobertores e colchonetes para possíveis atendimentos de emergência.

O local para doação é no Centro Pop, localizado na rua Benjamin Constant, ao lado da Difusora Acreana.

