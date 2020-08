Com sistema de água, Prefeitura beneficia mais de 80 famílias na Praia Grande

Mais de 84 famílias estão sendo beneficiadas com o investimento. Antes os moradores tinham que buscar água no Rio Juruá

O semblante de alegria no rosto de cada morador externa a importância do benefício que chega na Comunidade Praia Grande. Neste domingo (09), Dia dos Pais, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul entregou o sistema de água que vai beneficiar diversas famílias da localidade com água potável em suas residências. Na ocasião o Prefeito Ilderlei Cordeiro, acompanhado do Vice-Prefeito Zequinha Lima, também deu ordem de serviço para ampliação do sistema, afim de atender outras residências da mesma localidade, totalizando 84 famílias.

Estiveram presentes na atividade os secretários municipais e os vereadores Franciney, Keleu, Mariazinha, Elenildo e Leandro Cândido. O verdadeiro valor do benefício só conhece quem de fato recebe a ação, e por tanto tempo almejou. Para a moradora Maria Ozete Bezerra, ver a água cair na torneira de sua casa é um sonho esperado por muitos anos.

“Meu pai faleceu com 86 anos e não chegou a ver esses benefícios. Agora nós, graças a Deus, temos água excelente nas nossas casas e o ramal, porque antes só chegava pelo rio, e a água também tínhamos que buscar na beira do Juruá e carregar por mais de 100 metros. Só tenho a agradecer o prefeito”, agradeceu a moradora.

O representante da comunidade, Sérgio Rodrigues, contou que este é um dos momentos mais especiais já vividos pelos moradores.

“Buscamos há muito tempo esse beneficio para as famílias. Água é vida, é saúde. O sistema antigo já beneficiava uma parte dos moradores, e agora com a ampliação feita na gestão do Prefeito Ilderlei a água vai ser levada para mais casas”, contou o representante da comunidade Sérgio Rodrigues.

O Vice-Prefeito Zequinha Lima agradeceu o empenho de toda equipe da gestão municipal, que planejou e executou o sistema de água, para levar saúde e dignidade a todos os moradores.

“É gratificante, através da nossa gestão realizar o sonho das pessoas. A maior reivindicação da comunidade Praia Grande era exatamente ter uma água potável e limpa, caindo na torneira das suas casas, pois quando chegava o verão a dificuldade de buscar água na beira do rio aumentava ainda mais”, enfatizou o vice-prefeito Zequinha Lima.

Segundo o Prefeito Ilderlei Cordeiro, durante sua gestão já foram implantados mais de 30 quilômetros de rede água potável em diversas comunidades rurais e urbanas, que necessitavam há muitos anos do benefício.

“Foram mais de 20 anos esperando a água chegar aqui. É um compromisso da nossa gestão, trazer água para as comunidades onde não tem. Agradeço o Senador Marcio Bittar, da época que era deputado federal, que foi através da emenda dele que conseguimos construir essa estrutura para trazer benefícios para essas famílias”, destacou o prefeito.

