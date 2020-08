Confira as novidades da Conmebol para a Libertadores e a Sul-Americana

A Conmebol divulgou nesta quinta (6/8) algumas mudanças que entrarão em vigor quando a Copa Libertadores e a Sul-Americana forem retomadas. O conselho da entidade aprovou alterações relacionadas à inscrição de jogadores, a possibilidade de cinco substituições e sobre a definição do quadro de arbitragem das partidas.

Além dessas novidades, passará a ser permitido que os jogadores defendam mais de dois clubes na mesma temporada. Em relação a isso, um atleta que trocou de time poderá voltar para sua equipe original e disputar a mesma edição do torneio em que ela estiver inscrita. Antes, esse procedimento não era permitido.

Também está liberada a inscrição de jogadores em qualquer etapa em que o clube estiver, “onde são permitidas substituições na lista de boa-fé”, não necessariamente a partir da fase de grupos.

Outra novidade é que as partidas da Libertadores e da Sul-Americana poderão contar com árbitros do país do time mandante, em casos de extrema necessidade. A medida é vida como uma forma de superar as limitações impostas por regras sanitárias.

A Conmebol prevê a retomada da Copa Libertadores para o dia 15 de setembro, e da Copa Sul-Americana para 27 de outubro.

