Confira na coluna da Caroline Alves: “A lógica do processo de compra e venda”

Quando pensamos em vender mais, dificilmente a primeira coisa que nos vem à cabeça é a importância de ter processos claramente definidos. E se tem uma verdade é que o comportamento de consumo oscila com muita frequência, exceto o fato de que as pessoas compram com emoção e não com razão, então ela precisa ter um problema a ser resolvido, e preciso que ela tenha ciência disso. Se o cliente não tem ciência do problema, a primeira coisa que você precisa fazer é esclarecê-lo quanto a isso, a partir daí essa pessoa passará a ter o sentimento de “dor” e urgência para ter o seu problema resolvido.

Persuasão não é apenas colocar algo novo na cabeça de alguém, mas, saber como usar a seu favor o que já está lá. Uma comunicação clara e objetiva são fundamentais, o cliente não precisa saber que você conhece termos e palavras difíceis que muitas vezes ele nem conhece, o que o cliente precisa é entender o que você esta oferecendo a ele, se o cliente fica na dúvida ele pode negar a compra porque não entende. Ao invés de tornar a comunicação difícil, aposte na prova social, as pessoas são por natureza influenciáveis, se tem outras pessoas consumindo sua solução, use isso a seu favor.

PUBLICIDADE

Vamos colocar isso em passos mais claros pra ajudar você a refletir e avaliar seus processos de venda e relacionamento:

1. Motivado de compra:

É uma equação muito simples, o cliente tem um problema, deixe ele certo de que necessita da sua solução. Fale com o cliente sobre o problema, isso gera empatia, que gera conexão que é fundamental no processo de vendas.

2. Técnica do elogio:

Muitas pessoas querem vender mais usam de forma errada essa técnica. Se por um lado ninguém resiste a um elogio, por outo, ninguém suporta puxação de saco e bajulação falsa. Faça elogios reais, comedidos.

3. Reciprocidade:

Ofereça primeiro, a maioria das pessoas tendem a se sentir gratas e dispostas a retribuir, se um dia você ajuda alguém a solucionar um problema, quando você oferecer sua solução além de gerar vontade de retribuir, gera também confiabilidade.

4. Influências:

As influências são reais, somos influenciados o tempo todo. Conhecendo o seu cliente, você sabe o que ele valoriza, onde ele busca referências e acerta na forma correta de influenciar o cliente para compra.

Esses passo a passo mostra o básico pra que você consiga realizar muitas vendas, é claro que é preciso estudar bem mais a fundo cada negócio com suas particulares, mas, se você quer crescer e se destacar nas vendas, pode começar se preguntando, se conhece bem a dor e a solução, se conhece bem os clientes e se assim sendo, se tem se atentado em despertar neles o gatilho mental para a compra. Mesmo que uma pessoa comprar um produto e depois diz que comprou por comprar, na verdade ela comprou porque naquele momento a fazia sentido, mesmo que ela não saiba identificar, mesmo que seja por uma compulsão, toda compra tem um porque e um pra que, se você quer ter sucesso na vendas seja a resposta desses porquês.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários