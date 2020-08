Confira onde pode nevar no Brasil neste fim de semana

Uma massa de ar frio de origem polar avança sobre América do Sul no final dessa semana. a expectativa é de que essa onda de frio seja a mais forte de 2020. Além do Brasil, essa intensa massa de ar frio polar vai causar temperaturas muito baixas na Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia e em algumas áreas do Peru.

Todos os anos ocorre pelo menos uma onda de frio muito forte na América do Sul, mas esta massa polar será especialmente forte e abrangente para agosto. O frio será extremo nos estados da Região a longo desta semana, mas entre os dias 20, quinta-feira, e 23 de agosto, domingo, esfria muito na maioria das áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, além do sul/sudoeste da Região Norte.

PUBLICIDADE

Temperaturas abaixo de 0°C devem ocorrer nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, sul de Minas Gerais e nas áreas de grande altitude do sul do Rio de Janeiro, como parque nacional do Itatiaia.

Na passagem desta intensa e grande onda de frio são esperados fenômenos como neve e outras precipitações de inverno e também geada. Acompanhe outras informações ao longo da semana.

No Brasil, a influência desta onda de frio muito forte será sentida com diferentes graduações nos estados do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, Rondônia, Acre, sul do Amazonas. O vento frio desta enorme massa polar deve ser suavizar o calor até no extremo sul do Pará e do Tocantins. Algum efeito deve ser sentido também em parte da Bahia.

Pode nevar no Sul do Brasil

A presença deste ar ar muito gelado e de muita umidade em parte dos estados da Região Sul entre quinta-feira, 20, e a madrugada do sábado, 22 de agosto, poderá causar queda de neve e de outras precipitações de inverno, como chuva congelada.

Alguma precipitação de inverno poderá ocorrer em áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, mas não há condições para nevar nas regiões metropolitanas de Porto Alegre, Florianópolis e nem de Curitiba, embora o frio seja intenso a partir da quarta-feira, 19, até o sábado, 22 de agosto.

A Climatempo não vê condições para nevar na Região Sudeste e nem no Centro-Oeste.

Na noite de quinta-feira, 20 de agosto, há chance de precipitações de inverno nas áreas de serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

O dia com maior chance de nevar e de ocorrer outras precipitações de inverno, é na sexta-feira, 21 de agosto. Neste dia, estes fenômenos poderão ocorrer desde a madrugada até a noite nas áreas de serra a planalto do Rio Grande do Sul, serra, planalto sul e planalto norte de Santa Catarina e na região serrana do sul do Paraná, onde está a cidade de Palmas, por exemplo.

Na sexta-feira, 21, a queda da neve é considerada inclusive para as cidades de menor altitude da serra gaúcha como Caxias do Sul, Gramado e Canela.

No sábado, 22 de agosto, a chance de nevar ou de ocorrer outros tipos de precipitação de inverno é considerada para a madrugada e manhã da serra e áreas de planalto sul de Santa Catarina e da serra do Rio Grande do Sul

Já nevou em agosto?

Sim e várias vezes! Nevar em agosto no Brasil não é tão incomum como muitos podem pensar. Há diversos casos de neve no Sul do Brasil documentados em agosto e o mais recente foi em agosto de 2018. Agosto de 2016 também deu neve no Sul, mas a maior lembrança recente de neve em agosto é do inesquecível inverno de 2013, quando a neve caiu de forma generalizada sobre o Sul do Brasil e por três vezes neste mês.

No inverno de 2013, nevou em muitas áreas dos três estados, inclusive na Grande Florianópolis e em Curitiba, onde a última neve havia sido em 1975.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários