Coronavírus: Brasil lidera novas mortes confirmadas em 24 h, diz OMS

O relatório mais recente da OMS (Organização Mundial da Saúde) informou que o número de mortes causadas pelo novo coronavírus ao redor do mundo subiu para 709.511 — com o Brasil liderando o ranking mundial de novos óbitos pelo segundo dia consecutivo.

Os dados foram compilados com informações recebidas pela organização até as 5h (de Brasília) do dia 7 de agosto. Houve um aumento de 6.815 mortes em relação às informações disponibilizadas ontem.

A quantidade de casos de covid-19 confirmados oficialmente aumentou para 18.902.735 casos. Os dados podem estar defasados em relação aos últimos levantamentos divulgados individualmente pelos países, pois foram fechados no começo do dia.

Consideradas as informações disponíveis, a taxa global de mortalidade dos casos confirmados de coronavírus é de 3,7%.

No período registrado pela OMS, os três países onde houve maior número de novos casos foram Índia (62.538), Brasil (57.152) e Estados Unidos (53.373).

Neste mesmo intervalo de tempo, Brasil (1.437), Estados Unidos (1.307) e Índia (886) foram os que registraram o maior número de novas mortes.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:

Américas: 10.135.322 (53,61%)

Europa*: 3.513.219 (18,58%)

Região do Leste Mediterrâneo**: 1.610.798 (8,52%)

Região Africana***: 860.507 (4,55%)

Sudeste Asiático: 2.428.584 (12,84%)

Região do Oeste Pacífico****: 353.564 (1,87%)

Outros: 741 (0,00%)

*Israel e ex-repúblicas soviéticas, como Cazaquistão, fazem parte da conta.

**Inclui países do Norte e Chifre da África, de Marrocos à Somália.

***Considera todo o restante da África.

****Onde estão China, Coreia do Sul, Japão, Austrália, entre outros.

A seguir, a lista de todos os países com casos do novo coronavírus:

Estados Unidos – 4.781.612 casos, 157.357 mortes Brasil – 2.859.073 casos, 97.256 mortes Índia – 2.027.074 casos, 41.585 mortes Rússia – 877.135 casos, 14.725 mortes África do Sul – 538.184 casos, 9.604 mortes México – 456.100 casos, 49.698 mortes Peru – 447.624 casos, 20.228 mortes Chile – 366.671 casos, 9.889 mortes Colômbia – 345.714 casos, 11.624 mortes Irã – 320.117 casos, 17.976 mortes Espanha – 309.855 casos, 28.500 mortes Reino Unido – 308.138 casos, 46.413 mortes Arábia Saudita – 284.226 casos, 3.055 mortes Paquistão – 282.645 casos, 6.052 mortes Bangladesh – 249.651 casos, 3.306 mortes Itália – 249.204 casos, 35.187 mortes Turquia – 237.265 casos, 5.798 mortes Argentina – 220.682 casos, 4.135 mortes Alemanha – 214.214 casos, 9.183 mortes França – 183.172 casos, 30.189 mortes Iraque – 140.603 casos, 5.161 mortes Filipinas – 119.460 casos, 2.150 mortes Indonésia – 118.753 casos, 5.521 mortes Canadá – 118.187 casos, 8.962 mortes Catar – 112.092 casos, 178 mortes Cazaquistão – 105.526 casos, 1.109 mortes Egito – 95.006 casos, 4.951 mortes Equador – 90.537 casos, 5.877 mortes China – 88.937 casos, 4.687 mortes Bolívia – 85.141 casos, 3.385 mortes Suécia – 81.967 casos, 5.766 mortes Omã – 80.713 casos, 492 mortes Ucrânia – 78.261 casos, 1.852 mortes Israel – 78.220 casos, 571 mortes República Dominicana – 76.536 casos, 1.246 mortes Bélgica – 71.923 casos, 9.861 mortes Panamá – 70.231 casos, 1.553 mortes Kuwait – 70.045 casos, 469 mortes Bielorrússia – 68.503 casos, 580 mortes Emirados Árabes Unidos – 61.845 casos, 354 mortes Romênia – 57.895 casos, 2.566 mortes Países Baixos – 56.982 casos, 6.153 mortes Singapura – 54.555 casos, 27 mortes Guatemala – 54.339 casos, 2.119 mortes Portugal – 52.061 casos, 1.743 mortes Polônia – 49.515 casos, 1.774 mortes Nigéria – 45.244 casos, 930 mortes Honduras – 45.098 casos, 1.423 mortes Japão – 43.815 casos, 1.033 mortes Bahrein – 42.889 casos, 156 mortes Armênia – 39.885 casos, 777 mortes Gana – 39.642 casos, 199 mortes Quirguistão – 39.162 casos, 1.451 mortes Afeganistão – 36.937 casos, 1.298 mortes Suíça – 36.019 casos, 1.708 mortes Argélia – 33.626 casos, 1.273 mortes Azerbaijão – 33.247 casos, 479 mortes Marrocos – 29.644 casos, 449 mortes Uzbequistão – 28.809 casos, 179 mortes Sérvia – 27.332 casos, 621 mortes Moldávia – 26.628 casos, 828 mortes Irlanda – 26.372 casos, 1.768 mortes Quênia – 24.411 casos, 399 mortes Venezuela – 22.299 casos, 195 mortes Nepal – 21.750 casos, 65 mortes Áustria – 21.689 casos, 719 mortes Etiópia – 20.900 casos, 365 mortes Costa Rica – 20.417 casos, 191 mortes Porto Rico – 19.934 casos, 258 mortes Austrália – 19.862 casos, 255 mortes El Salvador – 19.126 casos, 513 mortes Tchéquia – 17.740 casos, 390 mortes Camarões – 17.718 casos, 391 mortes Territórios palestinos – 17.434 casos, 95 mortes Costa do Marfim – 16.447 casos, 103 mortes Coreia do Sul – 14.519 casos, 303 mortes Dinamarca – 14.306 casos, 617 mortes Bósnia e Herzegovina – 13.397 casos, 379 mortes Bulgária – 12.717 casos, 424 mortes Madagascar – 12.526 casos, 134 mortes Sudão – 11.850 casos, 769 mortes Macedônia do Norte – 11.399 casos, 517 mortes Senegal – 10.715 casos, 223 mortes Kosovo – 9.645 casos, 290 mortes Noruega – 9.409 casos, 256 mortes República Democrática do Congo – 9.308 casos, 214 mortes Malásia – 9.038 casos, 125 mortes Guiana Francesa – 8.127 casos, 47 mortes Gabão – 7.787 casos, 51 mortes Tajiquistão – 7.665 casos, 62 mortes Guiné – 7.664 casos, 49 mortes Haiti – 7.544 casos, 171 mortes Finlândia – 7.532 casos, 331 mortes Zâmbia – 7.164 casos, 199 mortes Luxemburgo – 7.073 casos, 119 mortes Mauritânia – 6.473 casos, 157 mortes Paraguai – 6.060 casos, 61 mortes Albânia – 6.016 casos, 188 mortes Líbano – 5.672 casos, 70 mortes Croácia – 5.404 casos, 155 mortes Djibouti – 5.334 casos, 59 mortes Grécia – 5.123 casos, 210 mortes Líbia – 4.879 casos, 107 mortes Guiné Equatorial – 4.821 casos, 83 mortes Maldivas – 4.680 casos, 19 mortes República Centro-Africana – 4.620 casos, 59 mortes Hungria – 4.597 casos, 600 mortes Malawi – 4.491 casos, 137 mortes Zimbábue – 4.395 casos, 97 mortes Congo – 3.637 casos, 58 mortes Montenegro – 3.520 casos, 60 mortes Tailândia – 3.345 casos, 58 mortes Nicarágua – 3.266 casos, 123 mortes Somália – 3.227 casos, 93 mortes Mayotte – 3.042 casos, 39 mortes Suazilândia – 2.968 casos, 55 mortes Sri Lanka – 2.839 casos, 11 mortes Cuba – 2.775 casos, 88 mortes Cabo Verde – 2.734 casos, 27 mortes Namíbia – 2.652 casos, 15 mortes Mali – 2.552 casos, 124 mortes Eslováquia – 2.480 casos, 29 mortes Sudão do Sul – 2.450 casos, 47 mortes Eslovênia – 2.223 casos, 118 mortes Lituânia – 2.171 casos, 81 mortes Estônia – 2.124 casos, 63 mortes Moçambique – 2.120 casos, 15 mortes Ruanda – 2.111 casos, 5 mortes Suriname – 2.050 casos, 27 mortes Guiné-Bissau – 2.032 casos, 27 mortes Benin – 1.936 casos, 38 mortes Islândia – 1.932 casos, 10 mortes Serra Leoa – 1.877 casos, 68 mortes Iêmen – 1.767 casos, 509 mortes Tunísia – 1.642 casos, 51 mortes Angola – 1.483 casos, 64 mortes Uruguai – 1.309 casos, 37 mortes Letônia – 1.275 casos, 32 mortes Jordânia – 1.232 casos, 11 mortes Libéria – 1.224 casos, 78 mortes Uganda – 1.223 casos, 5 mortes Nova Zelândia – 1.219 casos, 22 mortes Geórgia – 1.213 casos, 17 mortes Chipre – 1.195 casos, 19 mortes Burkina Faso – 1.158 casos, 54 mortes Níger – 1.153 casos, 69 mortes Togo – 1.001 casos, 21 mortes Síria – 999 casos, 48 mortes Andorra – 945 casos, 52 mortes Chade – 942 casos, 76 mortes Gâmbia – 935 casos, 16 mortes Jamaica – 928 casos, 12 mortes Sao Tome and Principe – 878 casos, 15 mortes Malta – 846 casos, 9 mortes Botsuana – 804 casos, 2 mortes Bahamas – 751 casos, 14 mortes Vietnã – 750 casos, 10 mortes Lesoto – 742 casos, 23 mortes San Marino – 717 casos, 42 mortes Ilha da Reunião – 671 casos, 5 mortes Guiana – 509 casos, 22 mortes Tanzânia – 509 casos, 21 mortes Ilhas Virgens Americanas – 501 casos, 9 mortes Burundi – 401 casos, 1 morte Comores – 396 casos, 7 mortes Guam – 389 casos, 5 mortes Mianmar – 359 casos, 6 mortes Ilhas Maurício – 344 casos, 10 mortes Jersey – 344 casos, 31 mortes Ilha de Man – 336 casos, 24 mortes Mongólia – 293 casos, 0 mortes Eritreia – 282 casos, 0 mortes Guadalupe – 279 casos, 14 mortes Martinica – 276 casos, 15 mortes Guernsey – 252 casos, 13 mortes Camboja – 243 casos, 0 mortes Ilhas Faroé – 241 casos, 0 mortes Trindade e Tobago – 207 casos, 8 mortes Ilhas Cayman – 203 casos, 1 morte Gibraltar – 189 casos, 0 mortes Aruba – 171 casos, 3 mortes Papua Nova Guiné – 163 casos, 3 mortes São Martinho (Holanda) – 160 casos, 16 mortes Bermudas – 157 casos, 9 mortes Brunei Darussalam – 141 casos, 3 mortes Barbados – 133 casos, 7 mortes Ilhas Turcas e Caicos – 129 casos, 2 mortes Seychelles – 114 casos, 0 mortes Butão – 108 casos, 0 mortes Mônaco – 99 casos, 1 morte Antígua e Barbuda – 92 casos, 3 mortes Liechtenstein – 89 casos, 1 morte Belize – 86 casos, 2 mortes Polinésia Francesa – 64 casos, 0 mortes São Vicente e Granadinas – 56 casos, 0 mortes São Martinho (França) – 53 casos, 3 mortes Ilhas Marianas do Norte – 47 casos, 2 mortes Curaçao – 31 casos, 1 morte Fiji – 27 casos, 1 morte Santa Lúcia – 25 casos, 0 mortes Timor-Leste – 25 casos, 0 mortes Granada – 24 casos, 0 mortes (Commonwealth of the) New Caledonia – 22 casos, 0 mortes Laos – 20 casos, 0 mortes Dominica – 18 casos, 0 mortes São Cristóvão e Névis – 17 casos, 0 mortes Groenlândia – 14 casos, 0 mortes Bonaire, Sint Eustatius and Saba – 13 casos, 0 mortes Ilhas Malvinas – 13 casos, 0 mortes Montserrat – 13 casos, 1 morte Vaticano – 12 casos, 0 mortes Ilhas Virgens Britânicas – 9 casos, 1 morte São Bartolomeu – 9 casos, 0 mortes São Pedro e Miquelão – 4 casos, 0 mortes Anguilla – 3 casos, 0 mortes

