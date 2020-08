Covid-19: Federação autoriza Corinthians a não fazer testes antes da final

Após a polêmica em relação aos testes para Covid-19, a Federação Paulista de Futebol afirmou que o Corinthians não terá de fazer novos testes antes da final contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (5/8). Ambos os clubes, em comum acordo, farão exames antes do segundo jogo, no sábado.

O Palmeiras, por ter dado folga aos seus atletas depois do jogo contra a Ponte Preta, terá de fazer testes antes de quarta-feira.

Pela manhã, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, disse em reunião na Federação que não testaria seus atletas novamente, sob o argumento de que os mantêm em confinamento.

Confira a nota publicada pela FPF, assinada por Moisés Cohen, presidente da Comissão Médica da Federação:

A Comissão Médica da Federação Paulista de Futebol vem a público esclarecer questionamentos sobre o protocolo do Campeonato Paulista – Série A1:

1) O protocolo da competição foi elaborado e aprovado por unanimidade pelos médicos dos 16 clubes participantes do campeonato;

2) O documento prevê que as delegações deveriam ser testadas e, após os resultados, se concentrariam para as partidas em locais previamente preparados e higienizados;

3) O Sport Club Corinthians Paulista atuou contra o Mirassol com toda sua delegação testada. Após a partida, o clube continuou com seu grupo isolado, o que, de acordo com o protocolo, não obriga realização de novo teste para o próximo jogo;

4) A Sociedade Esportiva Palmeiras optou por não manter os atletas confinados e concentrados após a partida contra a Ponte Preta. Assim, seguindo o mesmo conceito do protocolo, antes da concentração para a partida seguinte, a delegação deve ser testada;

5) A FPF informa ainda que, em comum acordo com os dois clubes, serão realizados testes de PCR-RT em ambas delegações, estando concentradas ou não, antes da partida decisiva, marcada para sábado, às 16h30. Os testes serão realizados pelo Albert Einstein, por meio de convênio que a FPF possui com o hospital.”

