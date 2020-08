CRESS-AC anuncia concurso público: salário previsto é de R$ 2.500

O Conselho Regional de Serviço Social do Acre (CRESS-AC) anunciou concurso público através do Instituto Quadrix. De acordo com as informações divulgadas, o certame contemplará o nível superior e salário previsto é de R$ 2.507,98.

A confirmação do edital saiu no Diário Oficial do Estado do Acre, Nº 12.854, página 94.

Confira a publicação na íntegra:

*** CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DO ACRE – CRESS/AC 26ª REGIÃO

EXTRATO DO CONTRATO CRESS/AC Nº 001/2020 PROCESSO CRESS/AC Nº 001/2020 CONTRATANTES: CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DO ACRE – CRESS/AC 26ª REGIÃO e a empresa Instituto Quadrix–associação privada. OBJETO: Contratação de serviço técnico – especializado, destinado a realização de concurso público, com o objetivo de realizar concurso público para provimento de cargos do quadro de servidores efetivos do CRESS/AC – 26ª Região/Acre, tudo em conformidade com o edital e seus anexos. PREÇO: sem custo ao contratante. VIGÊNCIA: 09 de março de 2020 a 09 de março de 2021. DATA DA ASSINATURA: 09 de março de 2020. ASSINAM: Conselheira Elza Abreu de Souza pelo CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DO ACRE – CRESS/AC 26ª REGIÃO (CONTRATANTE) e o Senhor Edison Tadeu Ferreira de Andrade pelo Instituto Quadrix (CONTRATADA).

