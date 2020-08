Criador do ‘Scooby-Doo’, Joseph Ruby morre aos 87 anos de idade nos EUA

Joseph Ruby, co-criador de Scooby-Doo, morreu de causas naturais aos 87 anos de idade. De acordo com a Variety, ele estava em Weslake Village, na Califórnia, nos Estados Unidos. O desenho animado foi criado pelo escritor com seu colega, Ken Spears.

“Ele nunca parou de criar e escrever, mesmo com uma idade avançada”, disse o neto, Benjamin Ruby. Scooby-Doo, que traz os famosos personagens Fred, Velma, Daphne, Salsicha e Scooby, foi lançado nos Estados Unidos em 1969.

A animação original foi transmitida no país até 1976 e a história teve diversas versões no cinema e na TV. Ruby deixa a mulher, Carole, 4 filhos e 10 netos. No Brasil, Scooby-Doo foi exibido por várias emissoras e continua no ar em canais da TV a cabo.

