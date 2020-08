Criança de 9 anos é detida pela polícia em festa de facção regada a maconha cocaína e crack

Vinte e três pessoas foram detidas, entre elas uma criança de 9 anos, na noite deste sábado (1º), durante uma festa de uma facção criminosa que estava acontecendo na Rua 7 de Setembro, no bairro Eldorado, em Rio Branco.

Durante patrulhamento, policiais da Companhia de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) abordaram jovens que estavam indo para a festa promovida pela facção Comando Vermelho. Os militares, então, foram até uma casa onde estava ocorrendo o evento.

Chegando na residência, os PMs flagraram vários adolescentes e adultos participando desta festa, regada de muito álcool e drogas, tipo maconha, pasta a base de cocaína e crack. Uma criança de 9 anos também foi flagrante pelos policiais no evento.

Os militares da Rotam pediram reforço da CPcães e ao Grupo de Intervenção Rápido e Ostensivo (Giro). Os cachorros conseguiram encontrar todas as drogas que haviam escondidas pela casa. O Giro ajudou no transporte dos participantes do evento até a delegacia.

De acordo com a polícia, ao todo, estavam participando da festa 12 maiores de idade presos e 11 menores apreendidos. Todos foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada das medidas cabíveis.

