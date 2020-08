Criminoso invade residência e furta bicicleta em Cruzeiro do Sul

Depois de ver as imagens, o morador procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência

Um homem, ainda não identificado pela polícia, invadiu uma residência na área Central de Cruzeiro do Sul e furtou uma bicicleta, na madrugada desta sexta-feira (7). Toda a ação foi registrada.

Pela manhã, o dono da residência sentiu falta do meio de transporte e só soube o que aconteceu após ver as imagens do circuito de segurança.

Depois de ver as imagens, o morador procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência e pedir providências.

Segundo informações de moradores, pequenos delitos são “comuns” no centro da cidade, por conta do visível aumento de dependentes químicos em busca de sustentar o vício.

“Um projeto deve ser colocado em prática urgente, para conter o avanço da criminalidade pelas ruas”, disse uma internauta.

