Criminosos invadem casa, atiram 8 vezes contra homem que foge, mas acaba caindo ferido

Fábio de Lima Nobre, 35 anos, foi ferido a tiros, na noite desta sexta-feira (14), na Vila Santa Cecília, no km 9 da BR-364, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, dois homens invadiram a residência da vítima e efetuaram ao menos oito disparos contra Lima. Para não ser atingido por mais tiros, a vítima saiu da casa e correu, mas caiu ferido no meio de uma rua. Após a ação, os criminosos fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, prestou os primeiros socorros e encaminhou Lima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado. Até o momento, a motivação do crime é desconhecida pela polícia.

O caso será investigado pela Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

