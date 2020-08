Cristiane Rozeira, artilheira da Seleção, anuncia que se casou com advogada

A atacante da Seleção Brasileira Feminina de Futebol Cristiane Rozeira surpreendeu os fãs neste domingo (16/8) ao revelar que está casada com a advogada Ana Paula Garcia. As duas estavam noivas desde o ano passado e planejavam formalizar a união ainda no primeiro semestre. Com a pandemia, mudaram os planos e fizeram uma cerimônia íntima — e até então secreta.

“É com muito amor que viemos contar a vocês que nos casamos dia 15 de agosto de 2020. Não se assustem, realizamos uma cerimônia simbólica só entre nós duas na praia da Armação em Ilha Bela. Parece loucura? Parece, mas foi a única maneira que encontramos no momento de realizar esse sonho”, escreveu Cristiane no Instagram.

“Sabemos que por conta do cenário atual não poderiam se fazer presentes físicamente para brindar esse momento conosco, mas fiquem tranquilos que sentimos a presença de cada um de vocês em nossos corações. Ainda iremos celebrar essa união juntos em uma data oportuna quando tudo isso tiver passado, pois dias melhores virão”, completou a jogadora.

Cristiane é, desde 2012, a maior artilheira da Seleção Brasileira na história dos Jogos Olímpicos. Ela esperava encerrar a carreira nos jogos deste ano, ao lado de Marta e Formiga. Com a pandemia, decidiu, também, esperar mais um ano para aposentar as chuteiras.

