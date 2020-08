Cruzeiro do Sul receberá mais 1.000 exames para coronavírus

A prefeitura de Cruzeiro do Sul receberá nesta semana do governo do Estado mais mil testes para detecção de coronavírus. Após suspensão no serviço por falta de exames, as testagens na cidade foram retomadas na semana passada.

Receberão os materiais as unidades de saúde sentinelas situadas nos bairros Alumínio, Aeroporto Velho, Cohab, 25 de Agosto e Mercado do Agricultor.

