Curso de Psicologia da Ufac realiza webnário no próximo dia 27 sobre práticas em pandemia

O curso de Psicologia da Universidade Federal do Acre (Ufac) promove no próximo dia 27 de agosto um webnário para o público da área, com inscrições gratuitas.

O tema é “Contribuições e práticas do curso de Psicologia da Ufac em contexto de pandemia”.

O encontro, que será também em comemoração ao Dia do (a) Psicólogo (a), acontecerá por meio da plataforma Zoom, a partir das 14h30.

Os interessados em participar podem fazer as inscrições pelo e-mail [email protected]

Confira a programação:

