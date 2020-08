‘De Férias com o Ex’ termina com pedido de casamento, brigas e sexo; veja!

A 6ª temporada de “De Férias com o Ex Brasil” terminou com algumas brigas, um pedido de casamento, show do rapper Matuê e (claro) sexo.

A briga continuou

Rebecca ouviu poucas e boas de alguns dos colegas — principalmente por ter tacado bebida na Scarlat em uma festa. Entre eles o Hadad — seu ex no programa e com quem ela passou a Suíte Master um dia. Você entendeu? Nem eu.

“Foi uma apunhalada”, definiu Rebecca. Ela teve, no geral, cinco votos enquanto Arthur — o mais novato — teve quatro por causa do que ele falou sobre a Babi, sua ex, assim que entrou no reality.

No final, a galera se juntou em volta de uma fogueira e tacou fogo nas “más lembranças”. Good vibes total…

… por 15 minutos. Hadad foi se justificar para Rebecca, porque ele não acha justo ela entrar em brigas alheias e foi por isso votou nela. “Então por que você não quis conversar comigo?”. Ele continuou com o discurso, e todo mundo ficou irritado.

E a pegação? A casa estava num clima leve até, e Arthur e Jéssica se entenderam muito bem — eles transaram sob os lençóis no quarto e parece que a galera nem percebeu. No dia seguinte, parte da casa foi curtir uma praia (choveu, mas ninguém ligou) enquanto o resto ficou bebendo na casa e remoendo umas tretas. Na brincadeira do rolê, o novo casal até “imitou” algumas posições sexuais que fizeram no rala e rola da noite anterior, e todo mundo caiu na risada. Mais tarde, eles foram para a Suíte Master — mas Arthur estava tão bêbado que ficou só na conchinha mesmo e foi divertido. Já Mayara e Natan tiveram o momento mais fofo: eles decidiram se casar e rolou pedido e tudo. O noivado aconteceu no dia seguinte ao show do rapper Matuê, que animou a última noite do reality. “Tudo o que entendo por amor é com você e eu queria saber se você quer casar comigo?”, perguntou ela, recebendo o “sim” do amado. Episódio anterior O episódio da semana passada ficou marcado pela participação da MC Rebecca, que foi soltar a voz. “Como é bom estar de volta”, comemorou a cantora. E a galera caprichou também, com os homens pulando pelados na piscina e MC Rebecca beijando todas as mulheres. Além de fazer o show e beijar quem queria, MC Rebecca ainda escolheu quem levar para a Suíte Master. E a sortuda foi Babi. “Estou muito feliz de estar com uma pessoa que representa amor, independente de qualquer sexo. A gente é amor, não é órgão”, disse a participante. Na suíte, a dupla se amou e se beijou muito.

