De férias na Grécia, capitão do Manchester United é preso em boate após brigar com a polícia

O Manchester United emitiu um comunicado confirmando o ocorrido, mas disse não irá se posicionar no momento.

“O clube está ciente de um suposto incidente envolvendo Harry Maguire em Mykonos na noite passada. O contato foi feito com Harry e ele está cooperando totalmente com as autoridades gregas. No momento, não faremos mais comentários”.

O atleta de 27 anos é o zagueiro mais caro da história do futebol, tendo custado 370 milhões de reais ao clube inglês no ano passado.

