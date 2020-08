Devido à crise, sertanejo coloca mansão à venda por preço de banana: veja

O cantor Rick, da dupla Rick e Renner, coloca mansão luxuosa à venda pela metade do valor original. Confira o valor pedido no imóvel

O sertanejo Rick Sollo, da dupla Rick e Renner, é apoiador de Jair Bolsonaro e chegou a trair seus fãs ao pedir o fim da meia entrada em shows. Agora, com a crise instaurada pela pandemia, o sertanejo vem passando por dificuldades financeiras e colocou uma de suas mansões à venda por preço de banana.

Rick vem enfrentando dificuldades em sua carreira desde o rompimento com Renner, que se deu após grandes brigas entre os sertanejos. Renner vivia causando confusões, já chegou a se apresentar bêbado em um programa de TV e foi agredido após um show no Paraná, o que ocasionou no rompimento entre a dupla, que agora já divide os palcos novamente após graves desentendimentos.

PUBLICIDADE

Em uma informação vazada pela imobiliária que cuida da venda de uma de suas mansões e luxo, Rick acabou tendo detalhes da negociação e do imóvel revelados sem sua autorização. O que chocou o público é o preço baixo que o imóvel está sendo vendido, pela metade do valor original.

No entanto, o sertanejo está tendo dificuldades para conseguir um comprador para a “casa dos sonhos”. O imóvel de Rick esbanja luxo e choca pelo tamanho exagerado e luxos excessivos, que vão desde academia e playground a até uma garagem para dez carros. A ambição do cantor por mansões luxuosas não é novidade e ele chegou a morar em uma mansão de 2500 m², quase o dobro do tamanho da mansão que vende agora.

Apesar dos luxos e avarezas do imóvel, Rick colocou a mansão à venda por um preço bem abaixo do comum para casas do porte. Confira fotos, estrutura completa da mansão e o valor pedido abaixo.

Luxos excessivos à preço de banana

A “casa dos sonhos” de Rick é localizada em Itu (SP) e fica no mesmo condomínio de Ana Hickmann. A estrutura da mansão choca com suas proporções exageradas: são 1500 m² de área construída, 2 lavabos, 4 salas, cozinha, lavanderia, varanda, escritório, área de serviço, sauna, lareira, piscina aquecida, espaço de massagem, salão de cabeleireiro, academia completa, adega climatizada, churrasqueira, pomar, horta, canil, playground e quadra poliesportiva, além de poço semiartesiano com água testada em laboratório e laudo para consumo humano. Além de tudo isso, há vagas para 10 carros e duas casas separadas da principal, com suítes.

O preço da mansão é de “apenas” 9 milhões de reais. No entanto, em um outro anúncio da imobiliária, o imóvel pode ser encontrado pelo valor de 6 milhões de reais. Apesar do preço baixo, Rick, que perdeu seu pai vítima de um AVC, ainda não conseguiu vender sua mansão.

Confira uma foto do imóvel:

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários