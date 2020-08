Duarte apresenta plano de governo e plataforma digital para OAB e produtores rurais 

O deputado estadual e pré-candidato à prefeitura de Rio Branco Roberto Duarte (MDB), visitou o presidente da Ordem dos Advogados no Acre (OAB-AC), Érick Venâncio, o presidente da FIEAC, José Adriano, e o presidente em exercício da Fecomércio, Marcos Lameira, na sede da Casa da Indústria com o objetivo de apresentar plataforma digital para a construção do Plano de Governo para os próximos quatro anos.

O presidente da OAB disse que a instituição faz questão de receber todos os pré-candidatos que queiram construir um projeto que pense no melhor para a população. “Nossa instituição é apartidária. Nunca vamos deixar de dialogar com quem sempre dialogou com a gente. Para nós, é motivo de honra receber o Roberto Duarte, que se coloca à disposição da nossa classe para ouvir as demandas e propostas da advocacia e da população”, comentou Érick Venâncio.

PUBLICIDADE

O tom da segunda reunião foi em torno do desenvolvimento da capital acreana, quais os principais gargalos e o que pode ser feito para transformar Rio Branco em um lugar que incentive o empreendedorismo e a geração de emprego e renda.

“Vamos apresentar a proposta do setor industrial até o dia 25 de agosto destacando os principais obstáculos que impedem o desenvolvimento do nosso município”, disse José Adriano, presidente da Fieac.

Em relação ao desenvolvimento rural, o presidente da Federação da Agricultura, Assuero Veronez, a prefeitura tem papel fundamental para o fortalecimento do setor.

“Nossa cidade concentra o maior rebanho do estado, assim, temos o maior número de pequenos produtores que se dedicam a atividade pecuária.

Roberto Duarte disse que ‘nenhuma região no mundo se desenvolveu sem um setor produtivo forte”. “Tenho certeza de que juntos podemos construir uma cidade em que as pessoas tenham mais qualidade de vida e empregos promissores”, concluiu.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários