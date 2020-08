Educação organiza protocolo para retorno às aulas presenciais no Acre

As equipes da SEE seguem também com o levantamento em relação à adaptação da estrutura física das escolas

“Tudo precisa estar pronto”. É com essa afirmação que o secretário de Educação, Cultura e Esportes, Mauro Sérgio Cruz, tem iniciado todas as reuniões para tratar das ações de planejamento para a retomada das aulas presenciais na rede pública estadual de ensino no Acre, ainda que sem data prevista.

Assim, o grupo de trabalho formado por representantes da Secretaria de Educação, Ministério Público, União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/AC), Conselho Estadual de Educação (CEE) e Conselho de Diretores das Escolas Públicas do Acre (Codep) iniciou esta semana uma série de encontros para analisar e debater a proposta de Plano de Retomada das Aulas Presenciais elaborada pela equipe da secretaria.

Mais uma vez, Mauro Cruz destacou as ações de ensino remoto ou não presencial que estão sendo reforçadas e melhoradas: “Parceria com o Google Sala de Aula, formação para os professores e internet para alunos e professores são algumas iniciativas que estamos viabilizando e acrescentaremos ao trabalho que está sendo realizado”, disse.

Para o presidente do Codep, Vanderlei Rocha, as reuniões são também uma oportunidade para discutir melhor o ensino remoto e a carga horária a ser considerada. “As escolas têm se esforçado muito para garantir a qualidade no ensino e acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, mas a questão da carga horária a ser cumprida é sempre uma preocupação. E é também uma dúvida dos professores, que chegam até nós pedindo informações. Então, precisamos estar orientados”, relata.

A rede estadual tem trabalhado até o momento com a contagem de 25% da carga horária total anual, sendo contabilizada de forma remota. Esse índice foi assegurado pelo CEE por meio do parecer n.º 17/2020 de 31 de julho de 2020 e agora entrará novamente em análise para ser ampliado.

Segundo a diretora de Ensino da SEE, Denise dos Santos, o programa Escola em Casa, que leva aos estudantes os conteúdos de todas as etapas de ensino por meio de videoaulas, audioaulas e da plataforma Educ (www.educ.ac.gov.br) deverá permanecer.

“Um aditivo ao contrato com a emissora de televisão que está transmitindo as aulas até dezembro já foi autorizado e nós estamos também com várias ações de formação para os nossos professores, não só para o uso das tecnologias mas também voltadas à saúde física, emocional e ao autocuidado, por meio de parcerias com instituições de renome nacional e também elaboradas pelos técnicos da secretaria”, ressaltou Denise Santos.

As equipes da SEE seguem também com o levantamento em relação à adaptação da estrutura física das escolas para a instalação de lavatórios e totens para álcool em gel, além dos processos para a aquisição de máscaras, tapetes sanitizantes e termômetros, entre outros itens recomendados pelos órgãos de saúde.

