Einstein erra 26 testes de Covid do Red Bull pré jogo contra Corinthians

O Hospital Israelita Albert Einstein errou o resultado de 26 testes para covid-19, realizados em nove jogadores (seis titulares), quatro integrantes da comissão técnica e 13 de demais funcionários do Red Bull Bragantino antes do jogo contra o Corinthians pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Todos foram afastados do clube, mas, na quinta-feira, 30, horas antes da partida decisiva contra o Corinthians, o Hospital Albert Einstein informou que os exames, na verdade, tinham dado negativos.

PUBLICIDADE

O Red Bull Bragantino informou o ocorrido para a Federação Paulista de Futebol (FPF) porque se sentiu prejudicado, já que os jogadores não puderam treinar na véspera do jogo contra o Corinthians. O time perdeu por 2 a 0 e foi eliminado nas quartas de final do Paulistão.

O Hospital Albert Einstein confirmou o equívoco por meio de nota oficial enviada ao Estadão. “Na análise dos processos internos, identificou-se um lote específico de reagentes importados (‘primers’) com instabilidade de funcionamento, que foram provavelmente os responsáveis pelos resultados divergentes. A fabricante, uma empresa internacional, foi imediatamente notificada sobre a ocorrência e os lotes com desempenho atípico foram retirados da rotina de exames do laboratório do Hospital Israelita Albert Einstein”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários