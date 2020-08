Em briga judicial, Rose Miriam desabafa sobre Gugu: “Nunca me desejou mal”

Rose Miriam di Matteo, viúva de Gugu Liberato, morto em novembro do ano passado após um acidente doméstico, usou suas redes sociais para comentar sobre a relação que tinha com o apresentador. Ela aproveitou para responder seguidores em seu Instagram em um post onde parabeniza dona Maria do Céu, mãe de Gugu.

Um fã afirmou que “Gugu era um homem admirável”, e Rose Miriam respondeu: “Ele foi uma pessoa incrível. Gugu foi um homem íntegro. Tinha um coração enorme. Ele sempre ajudava as pessoas. Foi um pai zeloso e muito querido por nós. Foi meu companheiro nos meus momentos de tristezas e dificuldades. Que Deus esteja com ele”.

Outro seguidor comentou que Gugu era muito bom para Rose. “Gugu sempre foi muito bom para mim. Ele era meu porto seguro. Sempre cuidando de mim com todo carinho. Ele nunca me desejou mal, somente o bem. E é isso que eu quero acreditar”, respondeu.

Rose é mãe dos três filhos de Gugu, Sofia e Marina, de 16 anos, e João Augusto, de 18.

A viúva trava uma guerra na Justiça para ter direito aos bens do apresentador. Ela pede reconhecimento de união estável alegando que era casada com ele e que os dois constituíram família. A mãe e os irmãos de Gugu negam a união estável e alegam que ela era apenas mãe dos filhos do apresentador.

