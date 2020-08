Em carta, filho de Luciano Camargo desabafa sobre relação distante do pai

Luciano Camargo está envolvido em mais uma polêmica após o escândalo com a ex Cleo Loyola, que o acusou de ser gay e usar suas calcinhas. Dessa vez, seu filho Wesley Camargo escreveu uma carta estarrecedora para o pai demonstrando arrependimento e saudade, com quem não fala há três anos.

Wesley Camargo postou uma carta aberta ao pai nas suas redes sociais. Na legenda do post, o corretor de imóveis lembra do pai após ler um poema: “Oi, pai. Não sei se a gente vai se reencontrar nessa vida. Lembrei de um poema do Ferreira Gullar e queria, de alguma forma, que ele chegasse a ti”.

A foto postada é de um registro antigo de Wesley e o pai, Luciano Camargo, que o rejeita desde a adolescência. Os seguidores logo se preocuparam com o teor de despedida da postagem e mandaram mensagens positivas para o filho mais velho de Luciano, preocupados com o seu estado de saúde mental.

Wesley Camargo é fruto do casamento entre Luciano Camargo e Cleo Loyola, que virou pastora e é retratada no filme “2 Filhos de Francisco” e acusa o ex marido de calote por não ter pago seus direitos do filme. O ex casal vive em pé de guerra e Luciano já chegou a processá-la, mas tem a ignorado desde suas últimas declarações, que acusam o cantor de ser gay e usar suas calcinhas.

O filho esnobado de Luciano Camargo concedeu uma entrevista ao jornal Extra, no qual fez revelações bombásticas de sua relação conturbada com o pai e emocionou os fãs da dupla sertaneja. Confira abaixo.

Filho de Luciano Camargo faz revelações sobre o pai

Em entrevista ao jornal Extra, Wesley Camargo revelou que não fala com o pai há três anos e gostaria de fazer as pazes. Além dos desentendimentos entre os dois, o corretor de imóveis afirma que Luciano Camargo também se afastou da família toda sem motivo aparente.

Segundo a mãe, por meio de um vídeo polêmico, Wesley Camargo usa drogas desde que tinha 13 anos de idade e só pensa em dinheiro. Confira a confissão sobre o pai:

“Faz três anos que a gente não se fala. Toda família tem diferenças, mas é perceptível o afastamento dele, não somente com minha pessoa, mas com vários outros membros da família. Já tive diferenças demais com ele na adolescência, mas nunca ficamos tanto tempo sem nos falarmos. Toda a família me trata normal, com maior amor. Até reencontrar com familiares em janeiro eu reencontrei. Tenho um ótimo hábito com tios, tias e primas… Somente com ele existe esse afastamento. Sinceramente, já venho perdendo as esperanças de ganhar ao menos um abraço”, desabafou o filho de Luciano Camargo.

