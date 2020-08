“Em dezembro de 81”: Flamengo lança camisa inspirada no título do Mundial

O Flamengo lançou, nesta sexta-feira (7/8), uma camisa que lembra o histórico uniforme que o time usou na conquista do título do Mundial de Clubes de 81.

No fatídico “3 x 0 no Liverpool“, quando Zico e companhia botaram “os ingleses na roda”, o clube carioca vestia seu manto reserva de 1981, branco, com as mangas rubro-negras.

A camisa “Icon” da Adidas já está disponível no site da marca, pelo valor de R$ 349,99.

Mengão de Zico eternizado num ícone da @adidasbrasil.

Nação agora de Manto novo e pronta para lembrar dos campeões de 81.

História tricolor

O São Paulo também anunciou uma camisa estilo retrô da Adidas nesta sexta. O manto trás as tradicionais listras tricolores no peito que se estendem às costas e o branco está em um tom de creme. A camisa já está disponível no site da marca pelo mesmo preço, R$ 349,99. Confira:

