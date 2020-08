Em parceria com a prefeitura, FCCV realiza serviço de pintura na Escola Júlio Rodrigues Martins

Em parceria com a prefeitura, a FCCV realiza uma série de ações e serviços para qualificar as escolas

A Fundação FCCV realizou nesta semana serviço de pintura na Escola Júlio Rodrigues Martins, na comunidade Praia Grande, rio Juruá, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. A ação visa qualificar a unidade de ensino e, assim, melhorar o ambiente escolar, beneficiando os estudantes e também os profissionais da educação.

