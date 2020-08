Em vídeo, governador Gladson Cameli celebra os 118 anos da Revolução Acreana

Neste 6 de agosto de 2020, a saga do único estado que lutou para ser brasileiro completa 118 anos. A Revolução Acreana, liderada pelo coronel José Plácido de Castro, é um momento histórico e, ao mesmo tempo, simboliza a força e a união do povo acreano na busca por dias melhores.

Devido à pandemia do novo coronavírus, a tradicional comemoração cívico-militar realizada no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco, foi suspensa em cumprimento ao decreto governamental que proíbe eventos com aglomeração de pessoas.

Por meio das redes sociais, o governador Gladson Cameli fez pronunciamento em celebração aos 118 anos do início da Revolução Acreana. O gestor destacou a nova guerra enfrentada pelo estado, desta vez, contra um inimigo invisível. Ele conclamou a população a se unir ainda mais, para que o Acre, novamente, consagre-se como o grande vitorioso.

“O Acre, que antes lutou para ser brasileiro, agora luta para enfrentar um inimigo que se mostra impiedoso. Vamos vencer! Estamos vencendo! Mas, como toda batalha, essa também é feita de um esforço que não pode cessar até o fim da guerra. É hora de visitar o nosso passado para entender a grandeza do nosso futuro”, declarou.

Sempre otimista, Cameli classificou a necessidade de se resguardar neste momento como crucial para que a retomada da normalidade seja um sucesso, e a população acreana volte a comemorar, com muito orgulho, a data histórica, que resultou na anexação do Acre ao território brasileiro.

“Neste 6 de agosto, comemoraremos em casa para que, nos próximos anos, voltemos a comemorar como sempre estivemos e como sempre estaremos: juntos. Pela nossa bandeira, a nossa luta e a nossa vitória. Que Deus nos proteja e nos abençoe!”, concluiu.