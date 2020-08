Empresário de zagueiro do Flamengo posta foto no estádio do Benfica

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, tem pedido por reforços vindos do Brasil após sua passagem pelo futebol brasileiro. O português já conseguiu a contratação de Everton Cebolinha (ex-Grêmio) e Gilberto (ex-Fluminense) agora quer um nome que ele mesmo pediu para o Flamengo, seu ex-clube.

Léo Pereira chegou ao clube do Rio de Janeiro nesta temporada para disputar com Gustavo Henrique a vaga deixada por Pablo Marí (Arsenal) e agora é um dos requisitados por Jorge Jesus, no Benfica. O empresário do zagueiro, Ricardo Scheidt, publicou uma foto e um vídeo no Estádio da Luz, do Águias.

O zagueiro já disputou 14 jogos pelo Flamengo e ainda não ganhou a confiança da torcida. A estreia do time no Brasileirão, no último domingo (9/8), acabou em derrota por 1 x 0, contra o Atlético-MG, no Maracanã.

A equipe comandada pelo espanhol Domènec Torrent volta a campo nesta quarta-feira (12/8), pela 2ª rodada do campeonato nacional, contra o Atlético-GO, às 20h30.

