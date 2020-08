Energisa Acre realiza mutirão de atendimento digital neste sábado

A Energisa Acre realiza neste sábado, 15 de agosto, das 8h às 16h (horário local), um mutirão de atendimento digital, através da Gisa, a atendente virtual da Distribuidora, no WhatsApp 68-99233-0341. Durante a ação, o número de profissionais será reforçado para dar maior celeridade aos atendimentos.

De acordo com o gerente do Departamento de Serviços Comerciais, Roberto Vieira de Carvalho, essa é a oportunidade para os clientes de negociarem seus débitos com isenção de multas, juros e correções.

PUBLICIDADE

“A Energisa Acre tem feito todo o possível para que os clientes não deixem as contas acumularem durante esse momento delicado de pandemia”, afirma o gerente.

A própria Aneel tem ressaltado que os clientes devem manter os pagamentos em dia, contando sempre que possível com o apoio de suas distribuidoras.

“Estamos sensíveis às dificuldades de nossos clientes que também são nossas. O que estamos oferecendo é a possibilidade de parcelar contas atrasadas, mesmo para quem já havia realizado algum parcelamento e que precise agora de uma nova condição”, comentou o gerente.

Para conhecer as condições especiais disponibilizadas, basta digitar ‘Parcelamento’ no chat da conversa de WhatsApp. Vale ressaltar que as medidas são voltadas para consumidores atendidos em baixa tensão, como as residências, zona rural, baixa renda e pequenos comércios.

Balanço de atendimentos realizados

A Campanha de Flexibilização começou em julho de 2020 em todo o estado. Somente pela Gisa, foram realizados aproximadamente 1 mil atendimentos e cerca de 20% buscaram a negociação de débitos. Além da Gisa, as conciliações também podem ser feitas através do 0800 647 7196.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários