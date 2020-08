Entregador diz que pandemia o aproximou mais de seu filho: “Tenho mais tempo”

Diante da pandemia me aproximei ainda mais do meu filho, pois tivemos mais tempo para brincar, ouvi-lo e dar mais atenção

Neste domingo (9), comemora-se o Dia dos Pais. A reportagem do ContilNet resolveu fazer uma série de reportagens especiais com histórias diferentes de alguns pais da capital. O entrevistado foi Josimar Ribeiro, 33 anos, casado com a educadora Andressa Castelo e pai de um garoto, Bernardo Ribeiro, de apenas 4 anos de idade.

Na entrevista, o homem que é morador do bairro Conquista, em Rio Branco, relatou que ser pai de verdade, está além de apenas registrar uma criança em seu nome, mas que é preciso caráter e responsabilidade para com suas obrigações.

“Ser pai é carregar a responsabilidade da educação e criação dos filhos, é ser um espelho, um exemplo de um homem íntegro e batalhador, é passar confiança e segurança é ser o herói de um filho”, declarou.

Ribeiro é representante comercial, porém, atualmente ganha a vida como entregador e disse que a pandemia do coronavírus serviu para lhe aproximar ainda mais da família e do pequeno Bernardo. “Diante da pandemia, me aproximei ainda mais do meu filho, pois tivemos mais tempo para brincar, ouvi-lo e dar mais atenção”, salientou.

O entregador, que também é estudante universitário, contou que tem um sonho pendente em sua vida: o de ser um parlamentar eleito pelo povo. Para ele, que ainda está decidindo se aceita ou não o convite de ser pré-candidato nas eleições municipais deste ano, será uma honra vencer e ter a oportunidade de ver o filho no ato de diplomação. “Hoje sonho em ser político e vê meu filho me entregar meu diploma de vereador, isso não tem preço”, explicou emocionado.

Josimar, que já foi candidato em 2016 e obteve votação expressiva, frisou que para ser pai é necessário encontrar a mulher ideal. Ele ponderou que sua esposa é tudo que ele sempre sonhou, carinhosa, paciente e educada, além de ser merecedora do seu ‘amor’. “Eu encontrei a mãe ideal, é responsável para ajudar na criação de meu filho”, enfatizou o esposo que mesmo casado há tanto tempo, não perde o espírito apaixonado.

Veja a entrevista:

Qual a importância de ser pai e do Dia dos Pais?

Ser pai é carregar a responsabilidade da educação e criação dos filhos, é ser um espelho, um exemplo de um homem íntegro e batalhador,é passar confiança e segurança é ser o herói de um filho, enfim para ser pai é fundamental ser presente na vida de um filho, para que o dia dos pais tenha um verdadeiro sentido para eles.

Você tinha sonho de ser pai antes do primeiro filho? Ou foi pego de surpresa?

Eu já sonhava ser pai de um menino mesmo antes de ser. Eu encontrei a mãe ideal é responsável para ajudar na criação de meu filho, fomos pegos de surpresa, mas foi a melhor surpresa que ocorreu em minha vida.

Quando caiu a ficha que realmente era pai?

A ficha caiu que realmente que eu era pai na primeira vez quando tive o privilégio de ter meu filho em meus braços, é uma emoção inexplicável.

Essa experiência mudou sua vida pessoal e profissional? Explica como?

Daquele momento em diante eu sabia que essa experiência de ser pai mudaria completamente minha vida pessoal e profissional, acordar a noite, de madrugada, com um bebê recém-nascido chorando de fome ou de dor, pela manhã ir trabalhar mesmo com sono, minha rotina mudou, minha responsabilidade em trazer o pão de cada dia para nossa casa e não deixar faltar nada, agora é uma obrigação.

O que você faria de mais importante pelo seu filho?

Hoje faço qualquer coisa para ver meu filho bem, tudo que faço é pensando nele e em um futuro melhor para nossa família, sou capaz de dar minha vida pelo meu filho.

Vc costuma tirar tempo para brincar com seu filho? Qual a importância disso?

Diante da pandemia me aproximei ainda mais do meu filho, pois tivemos mais tempo para brincar, ouvi-lo e dar mais atenção.

Qual o momento mais difícil você já enfrentou ao ser pai para ajudar seu filho ?

Com 11 dias de nascido meu filho pegou uma pneumonia e ficou quase uma semana internado, esse foi o momento mais difícil que passamos com ele, mais Deus foi tão bom e generoso conosco que reconstituiu sua saúde rápido.

Teve que abrir não de coisas pessoais por ele?

Não precisei abrir mão de minha vida pessoal por causa de meu filho, sempre levei ele para todos os eventos, shopping e festinhas de amigos e familiares, para que ele se acostume a nossa rotina do dia à dia.

Qual seu sonho?

Hoje sonho em ser político e ver meu filho me entregar meu diploma de vereador, isso não tem preço.

Se fosse parlamentar, faria algum projeto para ajudar os pais que têm dificuldade para pagar o sustento do filho?

Se hoje eu fosse um parlamentar faria uma lei para que o poder público pudesse pagar a pensão enquanto o pai estivesse desempregado. Isso ajudaria a reputação dos pais que tem honra e iria contribuir com a criação do filho.

