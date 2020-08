Estudante e miss, Acreana Paula Cristina de Carvalho é destaque em revista brasileira; confira

DIA DOS PAIS

Da coluna, homenagem aos papais pela passagem dessa data tão especial e que em tempos difíceis, cada família possa ter aproveitado com muita harmonia e confraternização. Seguem os registros…

Encontro de gerações de Daniel, seu bebê e o paizão Francisco Salles



PUBLICIDADE

Allan com os filhos Lucas e SarahOtto ladeado por Wânia Lilian e seus filhos Thiago e Marcel VianaSenador Anibal Diniz com sua bela filhota

Helmer Muniz com sua princesa Lívia

Essa grande família feliz de Auricélio, com o toque especial da querida Zaira Ayache

FLORIPA

Click arrasani dessa gatinha linda, Bia Heep, que deixou Rio Branco e hoje reside em Floripa, ao lado da mãe Drielle Heep. Como o tempo passa rápido, ontem uma garotinha, hoje essa mocinha linda!

VIDA QUE SEGUE

Quase tudo voltando ao normal, mas não podemos esquecer que a ameaça do Covid-19 continua fazendo vitimas, e algumas fatais. Então, mesmo com a abertura quase parcial de 30% da capacidade de alguns estabelecimentos, vamos ter consciência conosco e com nossa segurança, evitando aglomerações acima do permitido. Todos estamos com sede de ver gente, de sair, de curtir, mais sinceramente ainda não é tempo. Então, sigamos devagar, com responsabilidade e segurança, queremos encontrar você por aí, ao invés de receber a noticia que perdemos mais um para o covid.

TA LINDA

Linda mesmo está a querida Clau Leonardo, que com disciplina e seus segredos exibe um corpão poderoso e um sorriso que abre portas. Parabéns, amiga linda, siga o plano, está dando certo.

PREFEITA

Prefeita Socorro Neri em entrevista ao colega Muniz, falando sobre nossa capital Rio Branco, planos e projetos que vêm dando certo. Só aplausos!

DIA DO ADVOGADO

Sem baile do Rubi, mais com a lembrança desse dia tão especial que é 11 de agosto, dia da Advocacia. Data que homenageia os profissionais que representam a justiça, a liberdade e a cidadania. Minhas congratulações a todos os profissionais.

Estrela da Contra Capa

A Estudante, Modelo e Miss Acreana, Paula Cristina de Carvalho Freitas, estará circulando na Revista Gente & Miss Brasil. Nomeada Embaixadora, Paula Cristina representará todas as personalidades que estarão circulando na Revista Gente e Miss Brasil.

Com um currículo bem movimentado, Paula Cristina Freitas já foi….

Miss Acre Infantil 2012

Mini Miss Brasil Simpatia 2012

Miss Brasil Face Of World Talento

E agora Embaixadora Oficial da Revista Gente & Miss Brasil 2020

Sigam a linda @paulafreitas no Instagram!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários