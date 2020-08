Estudos a distância: dicas de como conciliar teoria e prática

Reforçado durante o isolamento social em virtude da pandemia de Covid-19, o ensino a distância (EAD) mostrou-se como aliado para a manutenção das atividades acadêmicas. Quem já estuda na modalidade há mais tempo, aponta a flexibilidade para estudar onde e quando preferir, além da economia de tempo e dinheiro, como pontos fortes do EAD.

Porém, quando se trata da rotina de estudos online, especialmente na graduação e pós-graduação, conciliar teoria e prática no EAD pode ser desafiador, já que o empenho depende, em grande parte, do próprio aluno. A junção dessas duas etapas é fundamental para garantir ao aluno do EAD uma formação sólida, capacitada à aplicação dos conhecimentos acadêmicos na rotina do mercado de trabalho.

Pensando nisso, listamos algumas formas conciliar teoria e prática estudando a distância. Confira a seguir!

Seja ativo na plataforma virtual de estudos

Como as atividades do curso EAD são realizadas no ambiente virtual, as faculdades disponibilizam o conteúdo teórico em formatos multimídia, como textos, áudios e vídeos. Além disso, os alunos contam com fóruns de discussão, atividades, tutoria e outros mecanismos para suprir suas necessidades. Dessa forma, ser um usuário ativo na plataforma virtual é uma condição primeira para colocar em prática os conhecimentos adquiridos.

Pesquise como o material teórico está sendo usado na prática

Durante os estudos, procure levantar quais são os problemas e situações em que pode ser aplicado o que foi aprendido. A dica é usar a internet para buscar como o conteúdo estudado vem gerando resultados na sua área. A partir dessa imersão, também é possível notar como as atividades práticas se refletem na teoria.

Dedique um tempo para os exercícios

Os exercícios ajudam a memorização do conteúdo estudado. Ao se engajar verdadeiramente com o curso EAD e realizar as tarefas com calma, não deixando para entregar tudo em cima da hora só porque “vale nota”, o aluno exercitará efetivamente o que está aprendendo e, consequentemente, perceberá maior domínio sobre os conteúdos estudados.

Participe ou crie projetos experimentais

Para quem estuda a distância, totalmente online ou semipresencial, existem pelo menos duas possibilidades de desenvolvimento de projetos experimentais. A primeira dessas é a criação de projetos independentes, principalmente visando ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

A segunda é o engajamento em projetos já existentes em sua própria faculdade, como é o caso de clínicas, laboratórios e centros de pesquisa internos. Em alguns deles, é possível até mesmo realizar estágios profissionais. A orientação dos professores é fundamental nos dois casos.

Estude com bolsas de estudo EAD

Em tempos de distanciamento social por conta da pandemia do novo coronavírus, o ensino a distância tem sido a alternativa para diversas pessoas que não querem deixar os estudos de lado. Se você também não quer adiar o seu sonho de ingressar no ensino superior, aproveite as bolsas de estudo EAD oferecidas pelo Educa Mais Brasil. O programa de inclusão educacional oferece descontos de até 70% em cursos de graduação, pós-graduação, técnicos, profissionalizantes, idiomas, EJA, educação básica e outras modalidades

