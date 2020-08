Ex-BBB Gabi Martins entrega romance com Danilo Gentili: “Conhecendo melhor”

Em entrevista, a cantora desmentiu boato de affair com o músico Junior Villa e confessou envolvimento com o humorista

A ex-participante do Big Brother Brasil 20 Gabi Martins confessou que está de envolvimento com o humorista Danilo Gentili. À colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a cantora admitiu estar “conhecendo melhor” o artista.

Os rumores, até então, eram de que Gabi estava conversando com o cantor Junior Villa, de Goiânia. Contudo, à jornalista, Gabi prontamente desmentiu qualquer affair com Junior.

Ela afirmou que seu relacionamento com o músico é somente profissional. Além disso, disse que passou tempo com o rapaz em Goiás no intuito de gravar músicas.

Dando fim ao bafafá, Gabi entregou os pontos: “Se tem alguém que eu estou conhecendo melhor, é o Danilo Gentili“. O humorista ainda não se manifestou sobre o affair.

