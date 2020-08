Ex-BBB Gleici Damasceno exibe lado mulherão e posa com decote generoso

Campeã do BBB18, ela apareceu deslumbrante com um vestido branco bem ousado

Deslumbrante, a ex-BBB Gleici Damasceno surpreendeu os fãs ao aparecer nas redes sociais em um clique bem ousado.

Ela apareceu superproduzida, com um vestido branco e sem sutiã. Exibindo seu lado mulherão, ela causou.

“Meu sábado em casa com acaba assim. Nossa diversão”, declarou ela que elogiou o stylist Erick Maia.

Recentemente, a vencedora do BBB18 surgiu com um visual simples, mas marcante: uma camiseta branca decotada, sem mangas, o cabelo trançado e um batom vermelho intenso, além do delineador nos olhos. Olhando diretamente para a câmera, ela mexeu com corações de fãs.

Na legenda, ela filosofou: “Em tempos de máscaras onde os sorrisos e lábios ficam escondidos, a gente ressignifica até um batom vermelho. Qual hábito simples você tem ressignificado?”.

