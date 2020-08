Ex diz ter descoberto traição de Rafinha. Jogador está de saída do Flamengo

Lateral aceitou proposta do Olympiacos e deixará o Brasil. Segundo colunista do jornal O Dia, Caroline Ferrari move ação de revisão de bens

O lateral-direito Rafinha está de saída do Flamengo e defenderá o Olympiacos, da Grécia. O jogador se despediu da delegação rubro-negra ainda na sexta (14/8), voltou ao Rio de Janeiro, mas afirmou que só irá se pronunciar na segunda-feira (17/8). Neste sábado (15/8), a colunista Fábia Oliveira revelou que a ex-mulher do jogador, Carolina Ferrari Santana, moveu ação contra ele pedindo revisão dos bens.

De acordo com a jornalista do jornal O Dia, o processo ocorreu depois de Rafinha solicitar a revisão de pensão que paga a ex e às filhas. Carolina cobra também a revisão dos bens do jogador que, segundo ela, não fez a partilha correta após a separação do casal, em 2017.

A ação traz ainda detalhes sobre a separação de Rafinha e Caroline. A colunista informa que um dos motivos para o divórcio foi traição por parte do jogador. Sem muitos detalhes, o texto diz que a distância contribuiu para o fato.

O casal ficou junto durante 12 anos, mas durante 1 ano Rafinha morou na Alemanha enquanto Caroline e as filhas se mudaram para um apartamento em Curitiba. Vale ressaltar que a ação não impede a transferência do jogador para o Olympiacos.

