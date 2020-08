Ex-esposa e filhos de Pelé tomam atitude na Justiça contra ex-jogador

Ex-esposa de Pelé, Assíria do Nascimento decidiu entrar com processo contra o ex-jogador no Tribunal de Justiça de São Paulo alegando atrasos no pagamento da pensão alimentícia dela e dos filhos Celeste e Joshua.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a ação, que foi aberta em maio deste ano, tem o valor de cerca de R$ 375 mil. Cada um dos filhos de Pelé têm direito a uma pensão de nove salários mínimos mensais. Já a ex-esposa dele recebe um benefício de 24 salários mínimos mensais.

A publicação informou ainda que, no dia 26 de junho, o juiz Alexandre Morgan de Godoi obrigou que o ex-craque quitasse as prestações desde março deste ano, acrescidas de juros. A decisão, entretanto, ainda não foi cumprida.

“Intime-se pessoalmente o executado para que, em 3 (três) dias, pague o débito apurado a partir de março/2020, que comporta as três últimas prestações anteriores à distribuição da presente ação, acrescido das parcelas que se vencerem no curso da demanda, devidamente atualizadas, com incidência do juros legais de mora, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuar o pagamento, sob pena de prisão”, afirma trecho do texto.

A ex-mulher afirmou que Pelé paga apenas parcialmente os valores determinados em acordo desde agosto de 2019. No entanto, desde março deste ano, o famoso teria deixado de efetuar o valor da pensão.

Cabe lembrar que o ex-jogador foi casado com Assíria durante 13 anos, até 2008. No mesmo ano, eles fizeram o acordo de pensão. Os filhos Celeste e Joshua, que moram nos EUA, possuem direito à pensão por não terem terminado os estudos.

