Ex-presidiário mata homem, fere viúva a facadas e é morto em troca de tiros com a PM na BR-364

Com duas espingardas, o homem começou a disparar contra as guarnições policiais, sendo necessário o confronto em legítima defesa

Durante um desentendimento, um ex-presidiário matou um homem na Comunidade São João, na BR-364, após o Liberdade, em Tarauacá. O crime ocorreu por volta das 14h deste domingo (30). Durante a briga, o acusado de posse de uma faca desferiu os golpes. A esposa da vítima tentou interferir e impedir o crime, quando também foi atingida com facadas.

O acusado fugiu após cometer o homicídio e a tentativa contra a mulher. A Polícia Militar do 6º Batalhão em Cruzeiro do Sul foi acionada para atender a ocorrência. A equipes de Policiamento Ambiental e a Rotam cercaram a residência onde o acusado estava escondido. Com duas espingardas, o homem começou a disparar contra as guarnições policiais, sendo necessário o confronto em legítima defesa. O homem acabou sendo atingido pelos disparos e veio a óbito.

O acusado já tem passagens pelo crime de homicídio, tendo saído recentemente do Presídio Manoel Nery da Silva. A mulher foi encaminhada para o Hospital Regional do Juruá, onde passou por cirurgia.

