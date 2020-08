Fã supõe que Marília Mendonça reatou com Huff e cantora revela a verdade

No Twitter, uma fã se empolgou com a possibilidade do casal ter reatado o namoro. Marília não deixou passar a esclareceu a situação

Uma fã ficou cheia de esperanças que a cantora Marília Mendonça havia retomado o namoro com Murilo Huff. O motivo de tanta expectativa foi por conta de alguns posts “misteriosos” que a Rainha da Sofrência fez em seu Twitter nessa quinta-feira (20/8).

Marília, porém, não deixou a esperança da fã criar asas e logo desmentiu. Toda vez que ela faz um tweet falando qualquer coisa, eu já penso que ela voltou com o Murilo [risos]”, escreveu a garota. “Ô, amiga, sinto muito te desapontar… mas não”, declarou Marília.

toda vez que ela faz um tweet falando qualquer coisa eu já penso que ela voltou com o Murilo KKKKKKKKKKKKKK https://t.co/yBoFReWc2z — PILANTRA (@mariliavilhosa) August 21, 2020

Marília e Murilo, que também é cantor sertanejo, são pais de Leo, de 8 meses. Eles anunciaram o fim do namoro há cerca de um mês. A cantora esclareceu que não teve nada a ver com ciúmes, assim como afirmavam internautas nas redes sociais.

“Primeiramente, o Murilo é um cara que sempre me respeitou em tudo. Nunca tivemos a prática de mexer no celular do outro, nunca existiu isso. Eu e o Murilo nos respeitamos para caramba. Tenho muito orgulho de ter meu filho com ele. Ele é muito do bem. É um cara lutador, batalhador, de família”, falou em vídeo.

O ex-casal continua vivendo em harmonia e até comemoraram, no último dia 16, o aniversário de 8 meses de Leo.

