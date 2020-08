Feijó está entre as 10 cidades da Amazônia que mais desmataram nos últimos 12 meses

Dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento do Imazon; Boca do Acre também está na lista

Feijó, no interior do Acre, é uma das 10 cidades da Amazônia que mais desmataram nos últimos 12 meses, segundo o Sistema de Alerta de Desmatamento do Imazon.

Completam a lista Altamira (PA), Lábrea (AM), São Félix do Xingu (PA), Porto Velho (RO), Itaituba (PA), Novo Progresso (PA), Portel (PA), Pacajá (PA) e Boca do Acre (AM).

Em toda a Amazônia, 6.536 km² de floresta nativa foram derrubados entre agosto de 2019 e julho de 2020. O número mostra aumento de 29% em comparação com o mesmo período anterior ao analisado.

