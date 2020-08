Filhos de Juliana Paes contam “podres” dela: “Chora muito e compra chapéu”

Os filhos da atriz Juliana Paes “invadiram” uma live dela com o jornalista Felipeh Campos no Instagram e revelaram “podres” da mãe. Na ocasião, Juliana, que é casada com Carlos Eduardo Baptista, falava sobre a morte de sua cachorrinha, Chloé, quando os meninos surgiram.

Diante disso, Felipeh perguntou aos garotos se a mãe chora muito, ao que Juliana afirmou que “suas personagens choravam mais”. Porém, ao perguntar aos filhos, Antônio, de 7 anos, respondeu: “Ô”, dando a entender que a mãe derrama muitas lágrimas.

“Eles ficam bravos comigo porque na Disney eu choro. Conta, Pedro, o dia em que eu chorei no brinquedo do Avatar”, declarou ela. O filho mais velho, de 9 anos, contou a experiência de se divertir com a mãe na Disney.

“A gente estava no simulador do Avatar, a gente estava tipo em uma moto, aí tinha uma tela gigantesca, você colocava um óculos, e via um dinossauro que voa lá no Avatar. No final, a gente estava lá voando sobre as árvores, com um pôr do sol caindo, ela começou a chorar. Eu achei que ela tinha se machucado e comecei a chorar também”, disse ele.

Na sequência, Felipeh apontou para a coleção de chapéus da atriz no fundo. Antônio, então, entregou outro segredo de Juliana: “Pô, não pode ver um chapéu que diz ‘vamos comprar!’”.

Os meninos ainda disseram que Juliana adora tirar fotos. Os três se divertiram com a situação, até que a atriz decretou: “Agora chega de contar meus podres”.

