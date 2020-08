Flamengo x Grêmio: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Tudo o que você precisa saber sobre o jogo da quarta rodada do Brasileirão 2020

Flamengo e Grêmio se enfrentam às 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira, no Maracanã, em jogo válido pela 4ª rodada do Brasileirão. A partida marca o reencontro entre os dois times no palco da goleada por 5 a 0 para o Rubro-Negro, pelas semifinais da Libertadores de 2019.

Quase dez meses depois, muda coisa mudou nos dois times. O Flamengo perdeu o técnico Jorge Jesus, substituído pelo catalão Domènec Torrent. Já o Grêmio não conta mais com Everton Cebolinha, destaque do time nas últimas temporadas. Por coincidência, Jesus e Everton agora estão no mesmo lado, o do Benfica, de Portugal.

Mesmo assim, a promessa é de jogo bom no Maracanã, entre duas equipes apontadas como candidatas ao título. O Grêmio é o sexto na tabela, com cinco pontos em três jogos. Já o Flamengo, após duas derrotas nas primeiras rodadas, soma três pontos e está em 12º lugar.

Transmissão: o Premiere transmite ao vivo para todo o Brasil, com narração de Gustavo Villani e comentários de Pedrinho.

Flamengo – técnico: Domènec Torrent

Em time que está ganhando, não se mexe. Assim, Dome deve manter a formação que venceu o Coritiba por 1 a 0 no último sábado para dar entrosamento a suas ideias de jogo. O goleiro Diego Alves retorna de suspensão e entra no lugar de Cesar.

Quem está fora: ninguém

Pendurado: Bruno Henrique

Grêmio – técnico: Renato Gaúcho

Renato vai repetir a escalação do empate sem gols contra o Corinthians, na última rodada. Todos os titulares estão à disposição e viajaram para o Rio de Janeiro. O técnico também conta com o reforço de Robinho, recém-contratado. O meia, ex-Cruzeiro, foi regularizado e pode estrear, mas deve ficar no banco de reservas, assim como o lateral-direito Victor Ferraz, recuperado de lesão.

Quem está fora: Guilherme Guedes e Leonardo (lesionados).

Pendurados: não há.



Árbitro: Rafael Traci (Fifa-SC)

Assistente 1: Bruno Boschilia (Fifa-PR)

Assistente 2: Alex dos Santos (SC)

Quarto árbitro: Philip Georg Bennett (RJ)

Árbitro de vídeo (VAR): Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistente de VAR 1: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)

Assistente de VAR 2: Leone Carvalho Rocha (GO)

