Fora do governo Bolsonaro, Regina Duarte revela desejo de voltar à Globo

Regina Duarte confessou em conversas com amigos mais próximos o desejo de voltar ao trabalho como atriz na Globo. A famosa, que deixou a emissora carioca para a Secretaria Especial de Cultura do Governo Bolsonaro, não só manifestou o desejo como viu uma janela aberta para o seu retorno.

A veterana de 73 anos já sinalizou sua vontade em reuniões com amigos atores e autores do canal da família Marinho. Pelo menos uma autora manifestou a possibilidade de uma parceria para o seu próximo projeto. A informação é do jornalista Ricardo Feltrin, do UOL.

Lembrando que a mãe de Gabriela Duarte deixou a Globo após mais de 50 anos de inúmeros trabalhos de sucesso em novelas, séries, minisséries e participação em programas do entretenimento.

Ainda de acordo com a reportagem, Regina Duarte não se arrependeu de ter aceitado a proposta do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e alegou que tomou a decisão pois tinha um projeto cultural e queria contribuir para o futuro do país.

Sem emprego, a ex-global não viu a promessa do presidente ser cumprida: aquela em que foi garantido o comando da Cinemateca, em São Paulo. Por questões burocráticas, a promessa feita há dois meses não foi realizada.

