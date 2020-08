Forças de segurança prendem trio com mais de 60 kg de drogas no Rio Juruá

Três homens foram presos por tráfico internacional de drogas, na tarde desta terça-feira (11), no Rio Juruá, no município de Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

A prisão do trio aconteceu durante uma operação realizada pelas polícias Federal, Civil e Polícia Militar, através da Companhia de Operações Especiais do 6° BPM.

Os indivíduos foram interceptados pela COE do 6°BPM e com eles foram apreendidos mais de 60 quilos de entorpecentes. Os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal, para os procedimentos legais.

