Fotógrafa no AC faz ensaio para primeiro curso de edição

A foto do dia desta terça-feira (4) é da profissional Ryanna Glenda.

“Essa foto foi uma prática em que chamei minha sobrinha, montamos toda uma produção para eu praticar meu primeiro curso de edição de imagem, ela me marcou muito porque foi onde tudo começou a mudar, e lembra minha família está sempre ao meu lado me apoiando em todos os momentos!!! Esse dia começou a chover e ainda tinha muitos bixos ferrando a gente, essa foto fala que tudo é no tempo de Deus, passa tranquilidade, é muito amor!”, escreveu a fotógrafa.

